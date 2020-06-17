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Посол оценил отношения между Россией и Индией
Индия остается перспективным, востребованным и очень нужным партнером, в отношениях Индии и России много общего, сказал российским журналистам посол России в... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T18:05
юго-восточная азия
николай кудашев
совет безопасности оон
оон
индия
в мире
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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юго-восточная азия, николай кудашев, совет безопасности оон, оон, индия, в мире

Посол оценил отношения между Россией и Индией

18:05 17.06.2020
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© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике ИндииЧрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Индия Николай Кудашев
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Индия Николай Кудашев
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Индии
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Индия Николай Кудашев
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июн – РИА Новости. Индия остается перспективным, востребованным и очень нужным партнером, в отношениях Индии и России много общего, сказал российским журналистам посол России в Индии Николай Кудашев.
"У нас, конечно, много общего в наших двусторонних отношениях. Мы плотно взаимодействуем с индийскими друзьями по критической тематике сегодняшнего дня – это борьба с пандемией. Мы остались на параллельных курсах и имеем глубокое взаимопонимание в вопросах необходимости сохранения и реформирования Всемирной организации здравоохранения. У нас продолжается диалог в рамках "двадцатки", состоялись министерские встречи БРИКС и ШОС", - сообщил посол.
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Он также отметил расширение регионального взаимодействия в отношениях двух стран.
"В наших региональных делах в рамках интеграций расширилось поле взаимодействия. Свое развитие получила концепция большого евразийского партнерства. От первоначального взгляда на эту концепцию, как совокупность групп стран, например Евразийский экономический союз, Шанхайская Организация Сотрудничества и страны АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), эта концепция эволюционировала в сторону более широкого образования – большое евразийское партнерство, как сердцевина зоны всеобщего процветания и равной безопасности", - сказал Кудашев.
Посол отметил, что много нового есть и в международных делах, по большой глобальной повестке.
"Индия избирается непостоянным членом СБ ООН, куда она идет с концепцией реформированной многосторонности и концепцией человечества, как одной семьи. Будет интересно прощупать точки соприкосновения наших интересов в пределах этих взглядов. Главное, что опорные параметры этих установок - курс на многосторонность, на соблюдение международного права, на уважение центральной роли ООН в мировых делах – они не претерпели изменений", - сказал посол.
"Индия остается перспективным, востребованным и очень нужным нам партнером", - заключил Кудашев.
Нью-Дели
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Юго-Восточная АзияНиколай КудашевСовет Безопасности ООНООНИндияВ мире
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