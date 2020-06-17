Посол оценил отношения между Россией и Индией

"У нас, конечно, много общего в наших двусторонних отношениях. Мы плотно взаимодействуем с индийскими друзьями по критической тематике сегодняшнего дня – это борьба с пандемией. Мы остались на параллельных курсах и имеем глубокое взаимопонимание в вопросах необходимости сохранения и реформирования Всемирной организации здравоохранения. У нас продолжается диалог в рамках "двадцатки", состоялись министерские встречи БРИКС и ШОС", - сообщил посол.