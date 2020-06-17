https://ria.ru/20200617/1573081596.html
В Крыму 200 отелей и санаториев сообщили, что готовы к приему туристов
Более 200 объектов размещения Крыма предоставили письменные обязательства о выполнении требований Роспотребнадзора, необходимых для начала приема отдыхающих,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T18:09
2020-06-17T18:09
туризм
туризм
сергей аксенов (политик)
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика крым
севастополь
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республика крым
севастополь
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, сергей аксенов (политик), новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым, севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Более 200 объектов размещения Крыма предоставили письменные обязательства о выполнении требований Роспотребнадзора, необходимых для начала приема отдыхающих, сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма республики.
Туристы при заезде в крымские санатории должны предоставить справку об отсутствии коронавируса, постояльцам гостиниц такой справки не понадобится, сообщил ранее глава региона Сергей Аксенов. Отели, оздоровительные учреждения и пансионаты должны подписать обязательство о начале работы, которое размещено на портале правительства Крыма.
Как сообщили в минкурортов, "208 объектов размещения уже предоставили обязательства по открытию и началу работы".
Для внесения информации в перечень организаций (индивидуальных предпринимателей) санаторно-курортным организациям, пансионатам, домам отдыха, гостиницам, гостевым домам, базам отдыха, кемпингам необходимо направить обязательство о выполнении рекомендаций Роспотребнадзора, отметили в ведомстве.
С 15 июня на территории Республики Крым полностью отменен режим самоизоляции для всех категорий граждан, а также отменена обязательная обсервация для приезжающих на территорию полуострова из других субъектов РФ. При этом обязательная обсервация сохраняется для граждан, въезжающих в Крым из-за рубежа, в том числе с территории Украины.
Объекты размещения уже доступны для бронирования как крымчанами, так и россиянами из других субъектов. Отдых для местных и жителей Севастополя возможен с 15 июня, для всех граждан РФ – с 1 июля.