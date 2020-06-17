В Крыму 200 отелей и санаториев сообщили, что готовы к приему туристов

Девушка на доске в море у пляжа санатория "Полтава" в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Более 200 объектов размещения Крыма предоставили письменные обязательства о выполнении требований Роспотребнадзора, необходимых для начала приема отдыхающих, сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма республики.

Туристы при заезде в крымские санатории должны предоставить справку об отсутствии коронавируса, постояльцам гостиниц такой справки не понадобится, сообщил ранее глава региона Сергей Аксенов. Отели, оздоровительные учреждения и пансионаты должны подписать обязательство о начале работы, которое размещено на портале правительства Крыма.

Как сообщили в минкурортов, "208 объектов размещения уже предоставили обязательства по открытию и началу работы".

Для внесения информации в перечень организаций (индивидуальных предпринимателей) санаторно-курортным организациям, пансионатам, домам отдыха, гостиницам, гостевым домам, базам отдыха, кемпингам необходимо направить обязательство о выполнении рекомендаций Роспотребнадзора, отметили в ведомстве.

С 15 июня на территории Республики Крым полностью отменен режим самоизоляции для всех категорий граждан, а также отменена обязательная обсервация для приезжающих на территорию полуострова из других субъектов РФ. При этом обязательная обсервация сохраняется для граждан, въезжающих в Крым из-за рубежа, в том числе с территории Украины.