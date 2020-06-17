Новак назвал комфортную для России цену на нефть

"Поэтому нам это тоже нужно, наверное, учитывать. Мы считаем вообще для себя комфортные цены, и в прогнозе социально-экономического развития до 2035 года они в среднем составляют 50 долларов. То есть, я думаю, это тот диапазон, который в принципе может быть взят за основу с точки зрения балансировки", - добавил министр.