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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200617/1573081414.html
Новак назвал комфортную для России цену на нефть
Россия считает для себя комфортной стоимость нефти в районе 50 долларов за баррель, заявил министр энергетики РФ Александр Новак. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T18:38
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
цены на нефть
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
экономика
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https://ria.ru/20200617/1573077797.html
Если всё так комфортно, то может пора цены на бензин понизить.
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155538/10/1555381009_0:155:3366:2048_1400x0_80_0_0_9efdf76bb59e01d67dd0877ab1644107.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
россия, цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, экономика

Новак назвал комфортную для России цену на нефть

18:01 17.06.2020 (обновлено: 18:38 17.06.2020)
6373
© РИА Новости / Владимир АстапковичМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия считает для себя комфортной стоимость нефти в районе 50 долларов за баррель, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
"Наш бюджет был сформирован при цене 42,5 доллара за баррель Urals. И сегодня, учитывая премию к Brent, мы находимся как раз примерно на уровне того, что наш бюджет сбалансирован. Конечно, более высокое повышение цены дает нам возможность зачислять средства в резервный фонд, это дополнительный плюс... Но сильно высокие цены - это тоже плохо, потому что они снижают спрос на энергоносители, привлекают в отрасль неэффективные инвестиции, создают избытки и формирует следующий кризис", - сказал он в интервью Блумберг ТВ.
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"Поэтому нам это тоже нужно, наверное, учитывать. Мы считаем вообще для себя комфортные цены, и в прогнозе социально-экономического развития до 2035 года они в среднем составляют 50 долларов. То есть, я думаю, это тот диапазон, который в принципе может быть взят за основу с точки зрения балансировки", - добавил министр.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакЭкономика
Популярные комментарии
Если всё так комфортно, то может пора цены на бензин понизить.
17 июня, 19:24
Николай Агафонов
2200001
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