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Минздрав Германии посоветовал пока не запасаться дексаметазоном
Министерство здравоохранения Германии пока не рекомендует запасаться препаратом дексаметазон, об эффективности которого в лечение тяжелых случаев коронавирусной РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:57
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коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, воз, великобритания, германия, оксфорд, общество

Минздрав Германии посоветовал пока не запасаться дексаметазоном

16:06 17.06.2020 (обновлено: 17:57 17.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения Германии пока не рекомендует запасаться препаратом дексаметазон, об эффективности которого в лечение тяжелых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 заявили в Великобритании и Всемирной организации здравоохранения, сообщил представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний препарата дексаметазон. Согласно результатам проведенного в Оксфорде исследования, противовоспалительный препарат снижает риск смерти пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, среди пациентов, находящихся на кислородном лечении, - на 20%. Упаковка препарата в Британии стоит всего порядка пяти фунтов стерлингов. Правительство Великобритании во вторник одобрило дексаметазон для лечения от COVID-19 и утверждает, что это первое в мире лекарство от коронавируса.
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"Это вещество, которое давно известно, применяется во многих областях медицины как генерик, поэтому в настоящий момент нет оснований тем или иным образом запасаться", - заявил представитель ведомства журналистам в среду.
Он добавил, что пока минздрав не готов комментировать результаты исследований в Британии по существу, так как не знаком с деталями. "Мы проверяем рекомендации, мы проверяем исследование. Я не могу комментировать исследование, которое еще не опубликовано", - добавил представитель минздрава.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусКоронавирусыВОЗВеликобританияГерманияОксфордОбщество
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