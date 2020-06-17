Минздрав Германии посоветовал пока не запасаться дексаметазоном

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в Великобритании произошел "научный прорыв" в борьбе с COVID-19. Это сообщение прокомментировали российские эксперты

"Открытия тут нет". Эксперты оценили "прорыв" британцев в лечении COVID Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в Великобритании произошел "научный прорыв" в борьбе с COVID-19. Это сообщение прокомментировали российские эксперты

"Это вещество, которое давно известно, применяется во многих областях медицины как генерик, поэтому в настоящий момент нет оснований тем или иным образом запасаться", - заявил представитель ведомства журналистам в среду.

Он добавил, что пока минздрав не готов комментировать результаты исследований в Британии по существу, так как не знаком с деталями. "Мы проверяем рекомендации, мы проверяем исследование. Я не могу комментировать исследование, которое еще не опубликовано", - добавил представитель минздрава.