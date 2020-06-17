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Запасы нефти в США за неделю выросли до нового исторического рекорда
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 июня, увеличились на 1,2 миллиона баррелей и составили 539,28... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:52
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сша, экономика

Запасы нефти в США за неделю выросли до нового исторического рекорда

17:52 17.06.2020
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© РИА Новости / Виталий ТимкивНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Нефтяной станок-качалка . Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 июня, увеличились на 1,2 миллиона баррелей и составили 539,28 миллиона баррелей, обновив таким образом исторический рекорд, достигнутый на прошлой неделе, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов на 0,2 миллиона баррелей. Показатель прошлой недели в 538,1 миллиона баррелей побил прошлый исторический рекорд в 535,5 миллиона баррелей, который был достигнут в марте 2017 года.
При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 2,6 миллиона баррелей, до 46,8 миллиона.
Кроме того, запасы бензина в США уменьшились на 1,7 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 257 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя менее чем на 0,1 миллиона баррелей.
Нефтяная качалка
Вчера, 17:12Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Запасы дистиллятов за ту же неделю снизились на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,8%, составив 174,5 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 2,4 миллиона баррелей.
Наконец, стратегический резерв нефти в стране увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 1,7 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 651,7 миллиона баррелей.
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