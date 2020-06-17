Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200617/1573080510.html
В МИД оценили намерение Японии отказаться от американских комплексов ПРО
Москва будет следить за шагами Токио после заявлений японских властей о приостановке развертывания комплексов Aegis Ashore, заявила официальный представитель... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:51
таро коно
мария захарова
кндр
япония
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564618447_0:0:2968:1670_1400x0_80_0_0_e1c43b2d1514c04cbc170e6b97011c42.jpg
https://ria.ru/20200615/1572946511.html
https://ria.ru/20200616/1572981102.html
кндр
япония
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564618447_0:0:2968:1670_1400x0_80_0_0_e1c43b2d1514c04cbc170e6b97011c42.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564618447_237:0:2968:2048_1400x0_80_0_0_41bf041c310de52a67e640832c278d9c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564618447_920:0:2968:2048_1400x0_80_0_0_3ee128ae6cb40185f742897f3212ecfd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
таро коно, мария захарова, кндр, япония, сша, в мире

В МИД оценили намерение Японии отказаться от американских комплексов ПРО

17:51 17.06.2020
1568
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Москва будет следить за шагами Токио после заявлений японских властей о приостановке развертывания комплексов Aegis Ashore, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы обратили внимание на заявления ряда японских официальных представителей о намерении "приостановить реализацию планов по развертыванию комплексов ПРО Aegis Ashore наземного базирования на территории страны". При этом учитываем высказывание министра иностранных дел Японии ... относительно того, что никаких изменений в курсе Японии на наращивание военно-политического сотрудничества с США не произошло. Мы будем отслеживать развитие данного сюжета, прежде всего, на предмет того, последуют ли за нынешними заявлениями конкретные шаги японского руководства, в частности, в противоракетной области, имеющую прямую проекцию на ситуацию с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказала Захарова на брифинге.
Американский военный рядом с наземным комплексом ПРО Aegis Ashore
15 июня, 13:56
Эксперт прокомментировал отказ Японии от американских комплексов ПРО
В 2017 году в связи с пусками баллистических ракет Северной Кореей Япония приняла решение о размещении на своей территории двух американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Они должны быть развернуты в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе до 2023 года. Каждая установка обойдется Японии в 100 миллиардов иен (около 900 миллионов долларов). Россия неоднократно выражала свою озабоченность этим решением. Япония настаивала на том, что эта мера не направлена против России, а должна обеспечить безопасность Японии перед лицом опасности, исходящей от КНДР.
В понедельник министр обороны Японии Таро Коно заявил о прекращении процесса по размещению наземной системы ПРО. Он аргументировал это тем, что коррективы, необходимые для того, чтобы обеспечить падение ракетных ускорителей после запуска строго в границах полигона, а не на жилые кварталы, потребует слишком больших финансовых затрат и времени.
Тосимицу Мотэги
16 июня, 09:12
МИД Японии: отказ от размещения систем ПРО не повлияет на отношения с США
2010001
Обсудить 0
Таро КоноМария ЗахароваКНДРЯпонияСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел в Москве
Россия начала печатать для Йемена новые банкноты
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак назвал комфортную для России цену на нефть
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Меркель призвали ответить на санкции США против "Северного потока — 2"
Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан приветствует своих сторонников в Праге, Чехия. 27 января 2018
Президент Чехии не приедет на парад Победы в Москву
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД прокомментировал заявления генсека НАТО о войсках у границ альянса
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
Судья по делу Серебренникова сделала замечание прокурорам "просто так"
Нефтяной станок-качалка
Запасы нефти в США за неделю выросли до нового исторического рекорда
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
Ученые раскрыли еще один механизм передачи коронавируса
Ефремова засняли на перекуре на допросе. Стоп-кадр видео
Ефремова засняли на улице
Президент Сирии Башар Асад с супругой Асмой Асад
США ввели санкции против супруги и сестры Асада
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Найден способ диагностики COVID-19 без тестов
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Индия Николай Кудашев
Посол оценил отношения между Россией и Индией
Мужчина заправляет автомобиль на одной из АЗС в Москве
Цена бензина АИ-95 побила на бирже исторический рекорд
Автоматическое компьютеризированное зенитное орудие Oerlikon GDF-203 на совместных учениях стран НАТО
В Совфеде назвали "забавным" намерение НАТО укрепить системы ПВО
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Новак назвал действия США против "Северного потока – 2" протекционизмом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
05:11Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"
05:08МЧС к июлю закончит проверки детских лагерей
05:06В Идлибе надеются, что боевики пропустят школьников на экзамены в Алеппо
05:03В Южной Корее за сутки зафиксировали 59 случаев COVID-19
04:58Госдеп одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров с вооружением
Лента новостейМолния