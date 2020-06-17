В МИД оценили намерение Японии отказаться от американских комплексов ПРО

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Москва будет следить за шагами Токио после заявлений японских властей о приостановке развертывания комплексов Aegis Ashore, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы обратили внимание на заявления ряда японских официальных представителей о намерении "приостановить реализацию планов по развертыванию комплексов ПРО Aegis Ashore наземного базирования на территории страны". При этом учитываем высказывание министра иностранных дел Японии ... относительно того, что никаких изменений в курсе Японии на наращивание военно-политического сотрудничества с США не произошло. Мы будем отслеживать развитие данного сюжета, прежде всего, на предмет того, последуют ли за нынешними заявлениями конкретные шаги японского руководства, в частности, в противоракетной области, имеющую прямую проекцию на ситуацию с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказала Захарова на брифинге.
В 2017 году в связи с пусками баллистических ракет Северной Кореей Япония приняла решение о размещении на своей территории двух американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Они должны быть развернуты в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе до 2023 года. Каждая установка обойдется Японии в 100 миллиардов иен (около 900 миллионов долларов). Россия неоднократно выражала свою озабоченность этим решением. Япония настаивала на том, что эта мера не направлена против России, а должна обеспечить безопасность Японии перед лицом опасности, исходящей от КНДР.
В понедельник министр обороны Японии Таро Коно заявил о прекращении процесса по размещению наземной системы ПРО. Он аргументировал это тем, что коррективы, необходимые для того, чтобы обеспечить падение ракетных ускорителей после запуска строго в границах полигона, а не на жилые кварталы, потребует слишком больших финансовых затрат и времени.