https://ria.ru/20200617/1573080277.html
В Испании большинство жителей отказались от поездки в отпуск в этом году
Более половины испанцев не планируют этим летом куда-либо уезжать на время отпуска, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Центром РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T18:34
2020-06-17T18:34
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РИА Новости
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МАДРИД, 17 июн — РИА Новости. Более половины испанцев не планируют этим летом куда-либо уезжать на время отпуска, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Центром социологических исследований (CIS).
О том, что никуда не планируют уезжать, заявили 65,7 процента респондентов из 4,3 тысячи опрощенных. Имеют намерения путешествовать 27,2 процента, пока сомневаются — 7,1 процента. Опрос не уточняет, по каким именно причинам жители страны отказываются от поездок — связано ли это с отсутствием денег или со страхом, вызванным последствиями эпидемии.
Среди тех, кто все-таки хочет отправиться в отпуск, внутри страны его проведут 89,9 опрошенных, за границей — всего шесть процентов, остальные пока не определились. Больше всего испанцев привлекает отдых на побережье — так ответили 52,6 процента, сельская местность интересна 24,6 процентам, остаться в городе планируют 13,1 процента, провести время на островах хотят 9,7 процента.
При этом лишь четверть туристов намерены жить в отелях, каждый пятый заявил, что планирует снимать апартаменты, остальные проведут отпуск в собственных домах или у родственников и друзей.
Собственный автомобиль — самое популярное средство передвижения для тех, кто уедет отдыхать, так ответили 83 процента респондентов. Перелет запланировали лишь 13 процентов путешественников.