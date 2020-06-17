В Испании большинство жителей отказались от поездки в отпуск в этом году

МАДРИД, 17 июн — РИА Новости. Более половины испанцев не планируют этим летом куда-либо уезжать на время отпуска, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Центром социологических исследований (CIS).

О том, что никуда не планируют уезжать, заявили 65,7 процента респондентов из 4,3 тысячи опрощенных. Имеют намерения путешествовать 27,2 процента, пока сомневаются — 7,1 процента. Опрос не уточняет, по каким именно причинам жители страны отказываются от поездок — связано ли это с отсутствием денег или со страхом, вызванным последствиями эпидемии.

Среди тех, кто все-таки хочет отправиться в отпуск, внутри страны его проведут 89,9 опрошенных, за границей — всего шесть процентов, остальные пока не определились. Больше всего испанцев привлекает отдых на побережье — так ответили 52,6 процента, сельская местность интересна 24,6 процентам, остаться в городе планируют 13,1 процента, провести время на островах хотят 9,7 процента.

При этом лишь четверть туристов намерены жить в отелях, каждый пятый заявил, что планирует снимать апартаменты, остальные проведут отпуск в собственных домах или у родственников и друзей.