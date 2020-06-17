Медведев призвал уберечь россиян от потерь, вызванных пандемией

"Нужно обезопасить граждан от тех потерь, которые вызваны пандемией, другими непредвиденными обстоятельствами. В этом смысле в сфере внутреннего туризма нет организации, которая оказывала бы помощь тем, кто потерял свои средства из-за финансовых проблем туристических операторов", - сказал он в ходе совещания по развитию внутреннего туризма и поддержке туристической отрасли, которое прошло в онлайн-формате.