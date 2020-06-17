Собянин поздравил медработников с профессиональным праздником

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников здравоохранения с Днем медицинского работника.
"В этом году День медицинского работника пройдет без традиционных концертов, цветов и собраний трудовых коллективов. Многие больницы по-прежнему участвуют в борьбе с ковидом. Но именно в этом году медицинские работники проявили мужество, профессионализм и преданность своей профессии – лечить и спасать людей – и мы чувствуем особую потребность поздравить их и поблагодарить за неустанную борьбу за наше здоровье. С праздником, дорогие врачи, фельдшеры, медицинские сестры, лаборанты, водители Скорой помощи, ординаторы, студенты и все труженики медицины. Желаем вам крепкого здоровья, жизненных сил и неиссякаемого оптимизма", - написал мэр в своем блоге.
Он поблагодарил медиков за тысячи спасенных жизней.
"Пандемия коронавируса пройдет, вместе мы победим эту заразу. А наша благодарность медицинским работникам останется навсегда", - написал Собянин.
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