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Собянин поздравил медработников с профессиональным праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников здравоохранения с Днем медицинского работника. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:49
коронавирус в россии
здоровье - общество
сергей собянин
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353
60
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коронавирус в россии, здоровье - общество, сергей собянин, москва

Собянин поздравил медработников с профессиональным праздником

17:49 17.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников здравоохранения с Днем медицинского работника.
"В этом году День медицинского работника пройдет без традиционных концертов, цветов и собраний трудовых коллективов. Многие больницы по-прежнему участвуют в борьбе с ковидом. Но именно в этом году медицинские работники проявили мужество, профессионализм и преданность своей профессии – лечить и спасать людей – и мы чувствуем особую потребность поздравить их и поблагодарить за неустанную борьбу за наше здоровье. С праздником, дорогие врачи, фельдшеры, медицинские сестры, лаборанты, водители Скорой помощи, ординаторы, студенты и все труженики медицины. Желаем вам крепкого здоровья, жизненных сил и неиссякаемого оптимизма", - написал мэр в своем блоге.
Он поблагодарил медиков за тысячи спасенных жизней.
"Пандемия коронавируса пройдет, вместе мы победим эту заразу. А наша благодарность медицинским работникам останется навсегда", - написал Собянин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Мэр Москвы Сергей Собянин
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Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМосква
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