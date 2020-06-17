Титов призвал системно решать проблему невыплат по госконтрактам

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сопровождение госконтрактов со стороны Казначейства, поправки в КоАП, ужесточающие ответственность за задержку оплаты и нецелевое использование бюджетных средств помогут системно решить проблему невыплат бизнесу по государственным контрактам, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Генпрокурор РФ Игорь Краснов ранее в среду предложил ужесточить наказание за нарушения финансовой дисциплины при оплате по госконтрактам бизнесу, а также оценивать работу губернаторов в том числе по долгам перед бизнесом по таким контрактам. По его словам, из года в год органы власти недоплачивают бизнесу десятки миллиардов рублей по госконтрактам, за 4,5 года сумма превысила 146 миллиардов рублей.
"Генеральная прокуратура много лет является надежным союзником института Уполномоченного в деле решения проблемы выплат по госконтрактам. Но очевидно, что назрела необходимость системного решения проблемы", - считает Титов.
"Во многом решить проблему поможет разрабатываемое сейчас сопровождение контрактов со стороны Федерального казначейства (некий аналог эскроу-счетов в банковской системе). Оно позволит оптимизировать процесс, деньги на оплату госконтракта будут заранее зарезервированы именно под эти цели на специальном счете. Но пока система в действие не вступила, нужно делать более четкой и неизбежной ответственность заказчиков в рамках текущих условий", - уверен Титов.
Он также напомнил, что поправки в закон №223-ФЗ, устанавливающие предельный срок оплаты исполненного заказа, внесены в Госдуму и сейчас находятся на обсуждении. "Мы внесли свои предложения. К сожалению, коронавирус сдвинул перспективу принятия законопроекта. Но параллельно с этим следует ужесточить и административную ответственность должностных лиц за задержку оплаты, нецелевое использование бюджетных средств, внеся соответствующие поправки в КоАП", - считает омбудсмен.
"Наконец, госзаказчики нередко стремятся затягивать приемку выполненных работ и их оплату… или же не платить вовсе, намеренно создавая ситуации для возможности расторжения контрактов в одностороннем порядке или инициируя против исполнителей возбуждение уголовных дел, проведение различных проверок. Для обоснования отказа в оплате используются результаты судебных экспертиз, проводимых аффилированными организациями. На наш взгляд, эти факты также могли бы являться предметом повышенного внимания прокурорского надзора", - полагает Титов.
Он отметил, что в 2019 году каждый седьмой платеж по контрактам, заключенным в рамках закона №44-ФЗ, осуществлялся с просрочкой более 30 дней (534 тысяч контрактов на общую сумму 1,9 триллиона рублей), а в рамках 223-ФЗ с просрочкой более 30 дней осуществлялся каждый пятый платеж (300 тысяч контрактов на общую сумму 1,6 триллиона рублей. Основные причины неоплаты - нецелевое использование средств и превышение бюджетных лимитов при подписании контрактов.