Титов призвал системно решать проблему невыплат по госконтрактам

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сопровождение госконтрактов со стороны Казначейства, поправки в КоАП, ужесточающие ответственность за задержку оплаты и нецелевое использование бюджетных средств помогут системно решить проблему невыплат бизнесу по государственным контрактам, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Сопровождение госконтрактов со стороны Казначейства, поправки в КоАП, ужесточающие ответственность за задержку оплаты и нецелевое использование бюджетных средств помогут системно решить проблему невыплат бизнесу по государственным контрактам, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов

Генпрокурор РФ Игорь Краснов ранее в среду предложил ужесточить наказание за нарушения финансовой дисциплины при оплате по госконтрактам бизнесу, а также оценивать работу губернаторов в том числе по долгам перед бизнесом по таким контрактам. По его словам, из года в год органы власти недоплачивают бизнесу десятки миллиардов рублей по госконтрактам, за 4,5 года сумма превысила 146 миллиардов рублей.

"Генеральная прокуратура много лет является надежным союзником института Уполномоченного в деле решения проблемы выплат по госконтрактам. Но очевидно, что назрела необходимость системного решения проблемы", - считает Титов.

"Во многом решить проблему поможет разрабатываемое сейчас сопровождение контрактов со стороны Федерального казначейства (некий аналог эскроу-счетов в банковской системе). Оно позволит оптимизировать процесс, деньги на оплату госконтракта будут заранее зарезервированы именно под эти цели на специальном счете. Но пока система в действие не вступила, нужно делать более четкой и неизбежной ответственность заказчиков в рамках текущих условий", - уверен Титов.

Он также напомнил, что поправки в закон №223-ФЗ, устанавливающие предельный срок оплаты исполненного заказа, внесены в Госдуму и сейчас находятся на обсуждении. "Мы внесли свои предложения. К сожалению, коронавирус сдвинул перспективу принятия законопроекта. Но параллельно с этим следует ужесточить и административную ответственность должностных лиц за задержку оплаты, нецелевое использование бюджетных средств, внеся соответствующие поправки в КоАП", - считает омбудсмен.

"Наконец, госзаказчики нередко стремятся затягивать приемку выполненных работ и их оплату… или же не платить вовсе, намеренно создавая ситуации для возможности расторжения контрактов в одностороннем порядке или инициируя против исполнителей возбуждение уголовных дел, проведение различных проверок. Для обоснования отказа в оплате используются результаты судебных экспертиз, проводимых аффилированными организациями. На наш взгляд, эти факты также могли бы являться предметом повышенного внимания прокурорского надзора", - полагает Титов.