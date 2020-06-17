https://ria.ru/20200617/1573079849.html
В Москве эвакуировали восемь судов из-за сообщений о минировании
В Москве эвакуировали людей из восьми зданий судов из-за угрозы "минирования", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:43
2020-06-17T17:43
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200603/1572416508.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_0:228:2831:1820_1400x0_80_0_0_9abd7a17c4fa3ca107ef2045b6f380b6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
В Москве
эвакуировали людей из восьми зданий судов из-за угрозы "минирования", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Сейчас эвакуированы Басманный, Савеловский, Дорогомиловский, Головинский, Кунцевский, Щербинский, Зеленоградский и Останкинский суды из-за поступивших анонимных угроз о минировании", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что проводится проверка.
Волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными. После введения карантинных мер из-за коронавируса в суды угрозы стали поступать реже, а потом и вовсе прекратились.
ФСБ
сообщала, что "почтовые террористы" использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании" в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ блокирует Роскомнадзор
, однако волна пока не прекращается.