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В Москве эвакуировали восемь судов из-за сообщений о минировании
В Москве эвакуировали людей из восьми зданий судов из-за угрозы "минирования", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:43
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

В Москве эвакуировали восемь судов из-за сообщений о минировании

17:43 17.06.2020
268
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции . Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Москве эвакуировали людей из восьми зданий судов из-за угрозы "минирования", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Сейчас эвакуированы Басманный, Савеловский, Дорогомиловский, Головинский, Кунцевский, Щербинский, Зеленоградский и Останкинский суды из-за поступивших анонимных угроз о минировании", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что проводится проверка.
Волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными. После введения карантинных мер из-за коронавируса в суды угрозы стали поступать реже, а потом и вовсе прекратились.
ФСБ сообщала, что "почтовые террористы" использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании" в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ блокирует Роскомнадзор, однако волна пока не прекращается.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
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