В Москве эвакуировали восемь судов из-за сообщений о минировании

"Сейчас эвакуированы Басманный, Савеловский, Дорогомиловский, Головинский, Кунцевский, Щербинский, Зеленоградский и Останкинский суды из-за поступивших анонимных угроз о минировании", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что проводится проверка.

Волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными. После введения карантинных мер из-за коронавируса в суды угрозы стали поступать реже, а потом и вовсе прекратились.