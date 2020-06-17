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В посольстве Великобритании рассказали, когда откроют визовые центры
В посольстве Великобритании в РФ рассказали, когда заработают визовые центры и нужно ли по-прежнему самоизолироваться прибывающим в страну. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:41
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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посольство великобритании в рф, великобритания, москва, в мире

В посольстве Великобритании рассказали, когда откроют визовые центры

17:41 17.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФлаг Соединенного Королевства на здании посольства Великобритании в России
Флаг Соединенного Королевства на здании посольства Великобритании в России
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 июн - РИА новости. В посольстве Великобритании в РФ рассказали, когда заработают визовые центры и нужно ли по-прежнему самоизолироваться прибывающим в страну.
Отвечая в Telegram-канале на вопрос о том, когда отменят обязательную самоизоляцию для прибывающих в Великобританию, в посольстве указали, что "это зависит от эпидемиологической ситуации в мире". "Оценка эффективности и необходимости текущих мер будет производиться каждые три недели", - указали там.
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Отвечая на вопрос о том, когда откроются визовые центры Великобритании, в посольстве указали, что "центры Великобритании в России временно закрыты в связи с мерами по предотвращению распространения COVID-19".
"Визовые центры откроются, как только позволит эпидемиологическая ситуация. Мы обязательно анонсируем это заранее", - добавили в дипмиссии.
В посольстве заметили, говоря в целом о ситуации, что "границы Великобритании открыты для авиасообщения, в том числе с Россией". "Однако наличие и частота рейсов между Россией и Великобританией зависят от разрешения авиационных властей РФ и решения отдельных авиакомпаний", - указали там.
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