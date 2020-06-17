В посольстве Великобритании рассказали, когда откроют визовые центры

МОСКВА, 17 июн - РИА новости. В посольстве В посольстве Великобритании в РФ рассказали, когда заработают визовые центры и нужно ли по-прежнему самоизолироваться прибывающим в страну.

Отвечая в Telegram-канале на вопрос о том, когда отменят обязательную самоизоляцию для прибывающих в Великобританию, в посольстве указали, что "это зависит от эпидемиологической ситуации в мире". "Оценка эффективности и необходимости текущих мер будет производиться каждые три недели", - указали там.

Отвечая на вопрос о том, когда откроются визовые центры Великобритании, в посольстве указали, что "центры Великобритании в России временно закрыты в связи с мерами по предотвращению распространения COVID-19".

"Визовые центры откроются, как только позволит эпидемиологическая ситуация. Мы обязательно анонсируем это заранее", - добавили в дипмиссии.