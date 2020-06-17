https://ria.ru/20200617/1573079728.html
В посольстве Великобритании рассказали, когда откроют визовые центры
В посольстве Великобритании в РФ рассказали, когда заработают визовые центры и нужно ли по-прежнему самоизолироваться прибывающим в страну. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:41
2020-06-17T17:41
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великобритания
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/154885/60/1548856064_0:0:3004:1691_1400x0_80_0_0_4c5f7dc8b6e4eb8a1c7f7dfcc5608d96.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 17 июн - РИА новости.
В посольстве Великобритании
в РФ рассказали, когда заработают визовые центры и нужно ли по-прежнему самоизолироваться прибывающим в страну.
Отвечая в Telegram-канале на вопрос о том, когда отменят обязательную самоизоляцию для прибывающих в Великобританию, в посольстве указали, что "это зависит от эпидемиологической ситуации в мире". "Оценка эффективности и необходимости текущих мер будет производиться каждые три недели", - указали там.
Отвечая на вопрос о том, когда откроются визовые центры Великобритании, в посольстве указали, что "центры Великобритании в России временно закрыты в связи с мерами по предотвращению распространения COVID-19".
"Визовые центры откроются, как только позволит эпидемиологическая ситуация. Мы обязательно анонсируем это заранее", - добавили в дипмиссии.
В посольстве заметили, говоря в целом о ситуации, что "границы Великобритании открыты для авиасообщения, в том числе с Россией". "Однако наличие и частота рейсов между Россией и Великобританией зависят от разрешения авиационных властей РФ и решения отдельных авиакомпаний", - указали там.