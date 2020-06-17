Судья по делу Серебренникова сделала замечание прокурорам "просто так"

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева по просьбе защиты фигурантов дела режиссера Кирилла Серебренникова и "Седьмой студии" сделала замечание прокурорам с объяснением "просто так", гособвинение не стало возражать против этого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В среду в суде проходит стадия дополнений к судебному следствию в рамках рассмотрения этого уголовного дела. Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов в ходе процесса возмутился тем фактом, что прокуроры на столь поздней стадии в очередной раз решили уточнить позицию Софьи Апфельбаум по поводу обвинения. Защитник подчеркнул, что таким образом государственные обвинители затягивают процесс, а значит им необходимо сделать замечание.
Прокурор Михаил Резниченко не только не стал спорить с Харитоновым, но и обратился к суду с ровно такой же просьбой. "Ваша честь, сделайте нам замечание", - сообщил он.
"Хорошо, делаю замечание прокурорам с формулировкой "просто так", - заявила судья Менделеева.
На проект, реализованный "Седьмой студией", из федерального бюджета было выделено 216 миллионов рублей. Когда за дело взялся СК РФ, первая экспертиза оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые наоборот, сэкономил деньги Минкультуры. Третья же экспертиза, выводы которой были оглашены 1 июня, оценила ущерб в 128 миллионов.
Хищения при реализации проекта "Платформа", по версии следствия, организовал режиссер Кирилл Серебренников вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным, а также бывшей сотрудницей Минкультуры Софьей Апфельбаум. Виновными себя они не признают.