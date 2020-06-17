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В МИД оценили ситуацию в Афганистане
Россия рассчитывает, что реализация соглашения между США и радикальным движением "Талибан" приведет к полному выводу иностранных войск из Афганистана и... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:40
мария захарова
афганистан
доха
талибан
сша
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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мария захарова, афганистан, доха, талибан, сша, в мире

В МИД оценили ситуацию в Афганистане

17:40 17.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает, что реализация соглашения между США и радикальным движением "Талибан" приведет к полному выводу иностранных войск из Афганистана и достижению межафганского примирения, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Рассчитываем, что реализация американо-талибского соглашения, напомню, оно было подписано 29 февраля текущего года в Дохе, приведет к полному выводу иностранных войск и достижению межафганского национального примирения ", - сказала Захарова на брифинге.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Мария ЗахароваАфганистанДохаТалибанСШАВ мире
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