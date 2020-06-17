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Туризм
https://ria.ru/20200617/1573079539.html
Медведев: пандемия может стать стимулом для развития туризма в России
Пандемия коронавируса может стать стимулом для развития внутреннего туризма, заявил лидер "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:38
туризм
коронавирус в россии
новости - туризм
дмитрий медведев
единая россия
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, новости - туризм, дмитрий медведев, единая россия, экономика

Медведев: пандемия может стать стимулом для развития туризма в России

17:38 17.06.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПляжный отдых в Сочи
Пляжный отдых в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Пляжный отдых в Сочи
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пандемия коронавируса может стать стимулом для развития внутреннего туризма, заявил лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Это стимул, чтобы ускорить развитие внутреннего туризма, который (может) обрести новую жизнь", - сказал он в ходе совещания по развитию внутреннего туризма, которое прошло в онлайн-формате.
Медведев отметил, что "Единая Россия" вместе с экспертами разработала перечень мер по поддержке граждан, а также субъектов малого и среднего предпринимательства. "Но жизнь вносит свои коррективы. И теперь наша задача - сделать нашу работу более точечной", - сказал он, добавив, что теперь предстоит сосредоточиться на мерах поддержки конкретных отраслей, в том числе туристической.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмКоронавирус в РоссииНовости - ТуризмДмитрий МедведевЕдиная РоссияЭкономика
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