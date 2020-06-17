https://ria.ru/20200617/1573079539.html
Медведев: пандемия может стать стимулом для развития туризма в России
Пандемия коронавируса может стать стимулом для развития внутреннего туризма, заявил лидер "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:38
2020-06-17T17:38
туризм
коронавирус в россии
новости - туризм
дмитрий медведев
единая россия
экономика
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https://ria.ru/20200617/1573052322.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572709320_0:187:3078:1918_1400x0_80_0_0_b418e354ae496b4744c64888a85d2094.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, новости - туризм, дмитрий медведев, единая россия, экономика