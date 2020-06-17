Медведев: пандемия может стать стимулом для развития туризма в России

"Это стимул, чтобы ускорить развитие внутреннего туризма, который (может) обрести новую жизнь", - сказал он в ходе совещания по развитию внутреннего туризма, которое прошло в онлайн-формате.

Медведев отметил, что "Единая Россия" вместе с экспертами разработала перечень мер по поддержке граждан, а также субъектов малого и среднего предпринимательства. "Но жизнь вносит свои коррективы. И теперь наша задача - сделать нашу работу более точечной", - сказал он, добавив, что теперь предстоит сосредоточиться на мерах поддержки конкретных отраслей, в том числе туристической.