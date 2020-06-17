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В МИД прокомментировали ситуацию на индийско-китайской границе
Москва рассчитывает, что Пекин и Нью-Дели смогут найти взаимоприемлемые пути урегулирования напряженности на границе, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:36
мария захарова
москва
нью-дели
китай
в мире
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РИА Новости
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353
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мария захарова, москва, нью-дели, китай, в мире

В МИД прокомментировали ситуацию на индийско-китайской границе

17:36 17.06.2020
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© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Баранов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Пекин и Нью-Дели смогут найти взаимоприемлемые пути урегулирования напряженности на границе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы пристально следим за развитием ситуации на разделяющей Китай и Индию линии фактического контроля. Мы рассчитываем, что эти два государства, как ответственные члены международного сообщества смогут найти взаимоприемлемые пути скорейшего урегулирования возникшей напряженности с использованием отлаженных механизмов двустороннего диалога в соответствии с политической договоренностью о недопущении насилия", - сказала Захарова на брифинге.
По данным представителя армии Индии, в ходе произошедшего вечером в понедельник столкновения с китайскими военными в районе долины Галван в Ладакхе один офицер и двое индийских солдат погибли. Позже агентство ANI со ссылкой на источник сообщило, что с индийской стороны погибли 20 военных, с китайской стороны пострадали 43 человека - в это число включены погибшие и тяжелораненые.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 13:21
В Кремле прокомментировали инцидент на индийско-китайской границе
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Мария ЗахароваМоскваНью-ДелиКитайВ мире
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