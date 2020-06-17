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https://ria.ru/20200617/1573079427.html
Музей в Амстердаме купил письмо Ван Гога и Гогена за 210 тысяч евро
Совместное письмо Винсента Ван Гога и Поля Гогена, которое во вторник было продано на торгах в Париже, приобрел Музей Ван Гога в Амстердаме. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T18:07
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РИА Новости
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60
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новости культуры, выставки, винсент ван гог, поль гоген, амстердам

Музей в Амстердаме купил письмо Ван Гога и Гогена за 210 тысяч евро

18:07 17.06.2020
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© AFP 2020 / Christophe ARCHAMBAULTПисьмо, написанное совместно художниками-импрессионистами Винсентом ван Гогом и Полем Гогеном
Письмо, написанное совместно художниками-импрессионистами Винсентом ван Гогом и Полем Гогеном
© AFP 2020 / Christophe ARCHAMBAULT
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Совместное письмо Винсента Ван Гога и Поля Гогена, которое во вторник было продано на торгах в Париже, приобрел Музей Ван Гога в Амстердаме.
Ранее сообщалось, что письмо, сочиненное двумя величайшими фигурами в истории современной живописи, ушло с молотка за 210,6 тысячи евро при нижней границе эстимейта в 180 тысяч евро.
"Это единственное письмо, которое Ван Гог написал вместе с другим художником. Музей рассматривает его как наиболее важный документ-автограф Ван Гога из числа тех, которые находились в частных руках", - говорится в коммюнике музея.
Два художника в начале ноября 1888 года отправили письмо своему коллеге Эмилю Бертрану из Арля на юге Франции. Они оба подписали это послание. Незадолго до этого сам Гоген приехал в Арль к Ван Гогу, который мечтал создать в этом городе мастерскую художников-единомышленников.
Письмо содержит взаимные комплименты художников друг другу. Также в нем упоминается посещение местных публичных домов.
Пребывание Гогена в Арле продлилось лишь два месяца и было омрачено конфликтами и ссорами. Именно в этот период Ван Гог отрезал себе часть уха – инцидент, ставший одним из наиболее известных эпизодов в его биографии.
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