В Париже проходит акция в поддержку задержанной медсестры

ПАРИЖ, 17 июн - РИА Новости, Виктория Иванова. Акция в поддержку медсестры, задержанной накануне в ходе масштабной манифестации медработников в Акция в поддержку медсестры, задержанной накануне в ходе масштабной манифестации медработников в Париже , проходит в среду у комиссариата полиции VII округа французской столицы, рядом с эспланадой Инвалидов, где и произошло задержание.

Участие в акции принимают около полутора сотен человек, люди продолжают прибывать.

Во вторник в Париже прошла многотысячная акция протеста медицинских работников, вылившаяся в беспорядки, спровоцированные представителями ультралевых движений. В результате более 30 человек были задержаны. Французские социальные сети облетела видеозапись из Парижа, на которой видно, как сотрудники полицейского спецназа грубо набрасываются на одетую в белый халат участницу протеста и силой удерживают ее, толкая и таская за волосы. Впоследствии женщина была помещена под стражу.

Как стало известно позднее, 50-летнюю женщину зовут Фарида, она работает медсестрой в больнице в столичном регионе Франции. Также сообщалось, что она переболела коронавирусом

"У меня хорошие новости - маму освободили... Я думаю, что во многом благодаря манифестациям и проявленному вниманию маму отпустили на полчаса раньше, чем закончилось допустимое время пребывания под стражей. Мама опустошена, она в шоке. Мы дали ей возможность поехать домой", - сказала дочь медсестры, выступая на манифестации.

Известие об освобождении Фариды было встречено аплодисментами и одобрительными возгласами.

Девушка пояснила, что ее матери вменяют в вину то, что она во время акции протеста "кинула три камушка и дважды показала непристойный жест". Она отметила, что за подобным поведением может последовать наказание, но нет никаких оправданий тому, как с женщиной обращались полицейские при задержании.