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В Париже проходит акция в поддержку задержанной медсестры
Акция в поддержку медсестры, задержанной накануне в ходе масштабной манифестации медработников в Париже, проходит в среду у комиссариата полиции VII округа... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:36
коронавирус covid-19
париж
в мире
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, париж, в мире

В Париже проходит акция в поддержку задержанной медсестры

17:36 17.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид на Париж с холма Монмартр
Вид на Париж с холма Монмартр
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид на Париж с холма Монмартр. Архивное фото
ПАРИЖ, 17 июн - РИА Новости, Виктория Иванова. Акция в поддержку медсестры, задержанной накануне в ходе масштабной манифестации медработников в Париже, проходит в среду у комиссариата полиции VII округа французской столицы, рядом с эспланадой Инвалидов, где и произошло задержание.
Участие в акции принимают около полутора сотен человек, люди продолжают прибывать.
Медики вышли на улицы Парижа
16 июня, 16:21
В Париже на акции протеста медиков начались беспорядки
Во вторник в Париже прошла многотысячная акция протеста медицинских работников, вылившаяся в беспорядки, спровоцированные представителями ультралевых движений. В результате более 30 человек были задержаны. Французские социальные сети облетела видеозапись из Парижа, на которой видно, как сотрудники полицейского спецназа грубо набрасываются на одетую в белый халат участницу протеста и силой удерживают ее, толкая и таская за волосы. Впоследствии женщина была помещена под стражу.
Как стало известно позднее, 50-летнюю женщину зовут Фарида, она работает медсестрой в больнице в столичном регионе Франции. Также сообщалось, что она переболела коронавирусом.
"У меня хорошие новости - маму освободили... Я думаю, что во многом благодаря манифестациям и проявленному вниманию маму отпустили на полчаса раньше, чем закончилось допустимое время пребывания под стражей. Мама опустошена, она в шоке. Мы дали ей возможность поехать домой", - сказала дочь медсестры, выступая на манифестации.
Известие об освобождении Фариды было встречено аплодисментами и одобрительными возгласами.
Девушка пояснила, что ее матери вменяют в вину то, что она во время акции протеста "кинула три камушка и дважды показала непристойный жест". Она отметила, что за подобным поведением может последовать наказание, но нет никаких оправданий тому, как с женщиной обращались полицейские при задержании.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19ПарижВ мире
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