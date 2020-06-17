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МИД потребовал от властей США обеспечить лечение Ярошенко в тюрьме
Москва требует от властей США обеспечить лечение российскому летчику Константину Ярошенко, отбывающему срок в американской тюрьме, кроме того Вашингтон должен... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:34
россия
вашингтон
мария захарова
константин ярошенко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
либерия
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353
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россия, вашингтон, мария захарова, константин ярошенко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, либерия, сша, в мире

МИД потребовал от властей США обеспечить лечение Ярошенко в тюрьме

17:34 17.06.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский летчик Константин Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко
© РИА Новости
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Москва требует от властей США обеспечить лечение российскому летчику Константину Ярошенко, отбывающему срок в американской тюрьме, кроме того Вашингтон должен проявить гуманизм и освободить россиянина и других несправедливо осужденных граждан страны и дать им вернуться на родину в связи с пандемией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы продолжаем следить за судьбой отбывающего наказание в американской тюрьме российского летчика Константина Ярошенко в условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки в США. Его нынешнее положение вызывает особую обеспокоенность", - сказала Захарова на брифинге.
Она напомнила, что здоровье россиянина было серьезно подорвано, в том числе из-за пыток в ходе допросов в Либерии: ему выбили зубы, повредили внутренние органы.
"Несмотря на это, администрация учреждения, где он содержится, демонстрирует подчеркнуто пренебрежительное отношение к его обращениям за медицинской помощью, в частности, даже не выдает обезболивающие средства, чтобы облегчить сильную зубную боль. Подобный подход категорически неприемлем, мы требуем от властей США обеспечить нашему соотечественнику необходимое лечение, тем более что в тюремных условиях для Константина Ярошенко существует повышенный риск заразиться коронавирусом. Вашингтон должен проявить гуманизм и немедленно освободить россиянина и других несправедливо осужденных граждан нашей страны, дав им возможность вернуться на родину", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
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15 июня, 16:23
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1411013
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РоссияВашингтонМария ЗахароваКонстантин ЯрошенкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваЛиберияСШАВ мире
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