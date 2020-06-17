МИД потребовал от властей США обеспечить лечение Ярошенко в тюрьме

"Мы продолжаем следить за судьбой отбывающего наказание в американской тюрьме российского летчика Константина Ярошенко в условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки в США. Его нынешнее положение вызывает особую обеспокоенность", - сказала Захарова на брифинге.

Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.