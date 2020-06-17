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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
https://ria.ru/20200617/1573079157.html
В МИД оценили ситуацию в Венесуэле
Грубое давление извне и противоправные рестрикции лишь усугубляют проблемы Венесуэлы, мешают выстраиванию доверия между венесуэльцами и заводят ситуацию в... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:30
попытка госпереворота в венесуэле
хуан гуаидо
мария захарова
николас мадуро
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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хуан гуаидо, мария захарова, николас мадуро, москва, венесуэла, сша, в мире

В МИД оценили ситуацию в Венесуэле

17:30 17.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Грубое давление извне и противоправные рестрикции лишь усугубляют проблемы Венесуэлы, мешают выстраиванию доверия между венесуэльцами и заводят ситуацию в тупик, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Динамика событий вокруг Венесуэлы, чьи официальные внутриполитические решения вопреки всем демократическим нормам международного общения стали предметом настоящей обструкции, или прямого вмешательства извне со стороны международных критиков нынешней власти, показала полную бесперспективность такого пути. Грубое давление и противоправные рестрикции лишь усугубляют проблемы страны, мешают выстраиванию доверия между венесуэльцами, заводят ситуацию в тупик", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
16 июня, 23:51Попытка госпереворота в Венесуэле
Мадуро потребовал от Евросоюза "убраться куда подальше" от Венесуэлы
"Радикалам и, конечно, их внешним руководителям, действующим по принципу "чем хуже, тем лучше", все больше отказывает чувство реальности, нужно просто по-новому взглянуть на эту ситуацию, призываем к этому влиятельных международных игроков. Такой подход, на наш взгляд, уже начинает формироваться, его суть – решение проблем Венесуэлы должно быть мирным, переговорным и достигнуто самими венесуэльцами", - добавила представитель МИД РФ.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Здание Министерства иностранных дел РФ
9 июня, 20:27Попытка госпереворота в Венесуэле
МИД: Россия никогда не примет аргумент США о смене власти в Венесуэле
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоМария ЗахароваНиколас МадуроМоскваВенесуэлаСШАВ мире
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