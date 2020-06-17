В МИД оценили ситуацию в Венесуэле

"Радикалам и, конечно, их внешним руководителям, действующим по принципу "чем хуже, тем лучше", все больше отказывает чувство реальности, нужно просто по-новому взглянуть на эту ситуацию, призываем к этому влиятельных международных игроков. Такой подход, на наш взгляд, уже начинает формироваться, его суть – решение проблем Венесуэлы должно быть мирным, переговорным и достигнуто самими венесуэльцами", - добавила представитель МИД РФ.