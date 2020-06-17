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Полиция проверяет сообщение о похожих на стрельбу звуках в центре Москвы
Полиция проводит проверку сообщения о возможной стрельбе на Зоологической улице в Москве, пояснили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:30
москва
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
москва, происшествия

Полиция проверяет сообщение о похожих на стрельбу звуках в центре Москвы

17:30 17.06.2020
532
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Полиция проводит проверку сообщения о возможной стрельбе на Зоологической улице в Москве, пояснили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Сегодня в службу 02 обратилась женщина, которая сообщила, что слышала на улице Зоологической два хлопка, которые, по ее словам, похожи на звуки выстрелов", - сказал собеседник агентства.
Полиция проводит проверку по данному факту и разыскивает возможных очевидцев происшествия.
Информация о пострадавших в ходе указанного инцидента к данному моменту в полицию не поступала, отметили в ведомстве.
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