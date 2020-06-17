Красноярская полиция проверит ЧП в автобусе, где мужчина грозил убийством

КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. Полиция Красноярского края проводит проверку инцидента, где на видео снят пассажир автобуса, который, разозлившись на просьбу надеть маску, угрожает убить того, кто подойдет.
Ранее на странице "ЧП-Красноярск" в социальной сети в "ВКонтакте" пользователи разместили видео с инцидентом в пассажирском автобусе. На нем мужчина вступает в конфликт с пассажирами и кондуктором после того, как его попросили надеть защитную маску. В ответ он разразился нецензурной бранью, обзывая всех, утверждая, что маски не спасут от коронавируса, и угрожая проткнуть металлическим прутом от малярного валика любого, кто подойдет.
"В отдел полиции поступило обращение от гражданина с просьбой провести проверку по данной видеозаписи, обращение зарегистрировано, проводится проверка", - сказала РИА Новости заместитель начальника пресс-службы краевого главка МВД Дарья Грибкова.