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Красноярская полиция проверит ЧП в автобусе, где мужчина грозил убийством
Полиция Красноярского края проводит проверку инцидента, где на видео снят пассажир автобуса, который, разозлившись на просьбу надеть маску, угрожает убить того, РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:29
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, красноярский край, происшествия

Красноярская полиция проверит ЧП в автобусе, где мужчина грозил убийством

17:29 17.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. Полиция Красноярского края проводит проверку инцидента, где на видео снят пассажир автобуса, который, разозлившись на просьбу надеть маску, угрожает убить того, кто подойдет.
Ранее на странице "ЧП-Красноярск" в социальной сети в "ВКонтакте" пользователи разместили видео с инцидентом в пассажирском автобусе. На нем мужчина вступает в конфликт с пассажирами и кондуктором после того, как его попросили надеть защитную маску. В ответ он разразился нецензурной бранью, обзывая всех, утверждая, что маски не спасут от коронавируса, и угрожая проткнуть металлическим прутом от малярного валика любого, кто подойдет.
"В отдел полиции поступило обращение от гражданина с просьбой провести проверку по данной видеозаписи, обращение зарегистрировано, проводится проверка", - сказала РИА Новости заместитель начальника пресс-службы краевого главка МВД Дарья Грибкова.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Красноярский крайПроисшествия
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