Найден способ диагностики COVID-19 без тестов

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Медики Кливлендской клиники в США разработали модель для прогнозирования рисков инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.
По итогам статистической обработки данных исследователи представили онлайн-калькулятор риска. Модель прогнозирует риск инфицирования на основании пола человека, его возраста, этнической принадлежности, региона проживания, наличия хронических болезней и принимаемых медикаментов.
Точность прогноза не указывается, однако в пресс-релизе исследования говорится, что модель оказалась надежной при проверке в другом регионе – штате Флорида – и на дистанции, поскольку в этом штате использовались данные пациентов в промежуток с 2 по 15 апреля. В свою очередь, статистика основного массива пациентов собиралась до второго апреля.
Исследователи подчеркнули, что полученные прогнозы не могут заменить результатов лабораторной диагностики и других методов определения COVID-19. Отмечается, что эта информация полезна, прежде всего, для врачей, которые определяют риск положительного теста на коронавирус у пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.