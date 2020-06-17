Найден способ диагностики COVID-19 без тестов

"Их срочно начали размораживать". Почему не готова вакцина от SARS-CoV-2

"Их срочно начали размораживать". Почему не готова вакцина от SARS-CoV-2

Исследователи подчеркнули, что полученные прогнозы не могут заменить результатов лабораторной диагностики и других методов определения COVID-19. Отмечается, что эта информация полезна, прежде всего, для врачей, которые определяют риск положительного теста на коронавирус у пациента.