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Найден способ диагностики COVID-19 без тестов
Медики Кливлендской клиники в США разработали модель для прогнозирования рисков инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье, флорида, сша, наука

Найден способ диагностики COVID-19 без тестов

17:28 17.06.2020
8943
© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Медики Кливлендской клиники в США разработали модель для прогнозирования рисков инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.
В исследовании, которое ученые опубликовали в журнале Chest, проанализированы данные около 12 тысяч пациентов клиники. Показатели и результаты обследований учитывались независимо от результатов их тестирования на COVID-19.
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По итогам статистической обработки данных исследователи представили онлайн-калькулятор риска. Модель прогнозирует риск инфицирования на основании пола человека, его возраста, этнической принадлежности, региона проживания, наличия хронических болезней и принимаемых медикаментов.
Точность прогноза не указывается, однако в пресс-релизе исследования говорится, что модель оказалась надежной при проверке в другом регионе – штате Флорида – и на дистанции, поскольку в этом штате использовались данные пациентов в промежуток с 2 по 15 апреля. В свою очередь, статистика основного массива пациентов собиралась до второго апреля.
Исследователи подчеркнули, что полученные прогнозы не могут заменить результатов лабораторной диагностики и других методов определения COVID-19. Отмечается, что эта информация полезна, прежде всего, для врачей, которые определяют риск положительного теста на коронавирус у пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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