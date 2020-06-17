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В МИД осудили действия противников СВПД
Действия противников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе заслуживают самого серьезного и решительного осуждения,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:27
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
война в сирии
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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353
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), война в сирии, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет безопасности оон, евросоюз, оон, сша, в мире

В МИД осудили действия противников СВПД

17:27 17.06.2020
135
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Действия противников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе заслуживают самого серьезного и решительного осуждения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сохранить СВПД и обеспечить полнокровное выполнение резолюции Совбеза (ООН) 2231 можно только на коллективной основе. Для этого требуется соблюдение взятых на себя обязательств всеми вовлеченными сторонами, а также решительная поддержка остального международного сообщества", - сказала Захарова на брифинге.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом
16 июня, 14:15
Лавров не получал ответа генсека ООН на письмо о ситуации вокруг СВПД
По ее словам, Москва надеется, что и секретариат, и руководство ООН будут этому способствовать, отстранившись от любых устремлений, направленных на подрыв соответствующих консенсусных решений Совета безопасности ООН.
"Действия противников СВПД, на наш взгляд, заслуживают самого серьезного и решительного осуждения",- подчеркнула дипломат.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Россия и Иран подтвердили важность сохранения СВПД
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Война в СирииМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Безопасности ООНЕвросоюзООНСШАВ мире
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