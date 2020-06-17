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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573078807.html
В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 12,7 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 478, до 12732, всего умерли 433 человека, сообщил на брифинге в среду... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:27
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
воз
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, молдавия, в мире

В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 12,7 тысячи

17:27 17.06.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 478, до 12732, всего умерли 433 человека, сообщил на брифинге в среду государственный секретарь министерства здравоохранения Константин Рымиш.
Ранее власти Молдавии сообщили о 12254 зарегистрированных случаях коронавируса, 423 из которых стали летальными.
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Скорость распространения нового коронавируса
"Сегодня в Молдавии были зарегистрированы 478 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 12732. Всего 7077 человек были вылечены, а 433 скончались из-за COVID-19", - заявил Рымиш.
В Молдавии запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗМолдавияВ мире
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