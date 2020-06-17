В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 12,7 тысячи

Ранее власти Молдавии сообщили о 12254 зарегистрированных случаях коронавируса, 423 из которых стали летальными.

"Сегодня в Молдавии были зарегистрированы 478 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 12732. Всего 7077 человек были вылечены, а 433 скончались из-за COVID-19", - заявил Рымиш.