Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200617/1573078691.html
Эксперт оценил введение США новых санкций против Сирии
Сирийское руководство в состоянии противостоять "экономическому террору" США при полном ориентировании экономики на такие страны, как РФ, Китай и Иран, в том... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:25
война в сирии
майк помпео
война в сирии
али сальман
дональд трамп
китай
сирия
оон
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_199:396:3463:2232_1400x0_80_0_0_79138c2771c75cdabc2ff1a5f9074535.jpg
https://ria.ru/20200616/1573029970.html
https://ria.ru/20200616/1573018979.html
https://ria.ru/20200616/1572995832.html
китай
сирия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_199:396:3463:2232_1400x0_80_0_0_79138c2771c75cdabc2ff1a5f9074535.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:2976:2232_1400x0_80_0_0_781670486ccc33e676675ec19360e0dc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_437:699:1970:2232_1400x0_80_0_0_ffa46f9aef023e8b6299e7d10d4750ce.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майк помпео, война в сирии, али сальман, дональд трамп, китай, сирия, оон, сша, в мире

Эксперт оценил введение США новых санкций против Сирии

17:25 17.06.2020
569
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ДАМАСК, 17 июн - РИА Новости. Сирийское руководство в состоянии противостоять "экономическому террору" США при полном ориентировании экономики на такие страны, как РФ, Китай и Иран, в том числе переходя на расчеты в национальных валютах стран партнеров, считает советник министра энергетики САР, доктор экономических наук Хаян Сальман.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил о введении новых санкций против Сирии в рамках закона "Цезарь", под них также попадут президент САР Башар Асад и его жена. По его словам, это станет началом последовательной кампании экономического и политического давления, чтобы лишить власти Сирии доходов и поддержки.
Здание Международного суда ООН в Гааге
16 июня, 21:25
МИД прокомментировал санкции США против МУС
"Враги используют любую возможность. Поэтому мы должны рассчитывать на внутренние действия и определенные внешние... Надо направить экономическую политику на Восток, расширить список расчетных валют при условии минимизации зависимости от доллара и евро, реализуя принцип бартера - товар на товар", - рассказал РИА Новости Сальман.
Президент США Дональд Трамп подписал закон, который также стал известен как "Цезарь", в конце 2019 года. Данный закон вступил в силу с 1 июня. Он включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкции также будут распространяться и на иностранные компании, и на физических лиц, которые будут взаимодействовать с сирийским правительством. Санкции уже негативно отразились на жизни рядовых сирийцев на фоне резкого падения курса национальной валюты и понижения покупательской способности среди населения.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
16 июня, 17:45
Боррель назвал санкции США против членов МУС неприемлемыми
По мнению Сальмана, одним из внешних механизмов поддержки экономики страны может стать открытие новых кредитных линий с дружественными странами, в первую очередь с Россией, Китаем и Ираном, опираясь на банковские системы этих стран и расчеты в их валюте. В том числе эффективным на сегодняшний день для Дамаска должно быть развитие отношений со странами БРИКС.
"Мы не отрицаем того, что у нас большие экономические проблемы вопреки усилиям и положительным намерениям правительства. Но необходимо принять за основу экономических решений производство. Если производство будет в порядке, все будет в порядке", - подчеркнул Сальман.
Председатель партии Левые Клаус Эрнст
16 июня, 12:55
В Германии призвали не лепетать в ответ на санкции США
Замминистра энергетики выразил уверенность в том, что действия США в рамках так называемого закона "Цезарь" - это экономический террор, подрывающий основы ООН и международного права.
"Сирийское руководство одержит в скором экономическую победу, так же как одержала победу политически и в военном противостоянии",- отметил Сальман.
1810003
Обсудить 0
Война в СирииМайк ПомпеоВойна в СирииАли СальманДональд ТрампКитайСирияООНСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Сирии Башар Асад с супругой Асмой Асад
США ввели санкции против супруги и сестры Асада
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД осудили действия противников СВПД
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД оценили ситуацию в Венесуэле
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Меркель призвали ответить на санкции США против "Северного потока — 2"
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Россия предлагает миру новый цивилизационный выбор, заявил Патрушев
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент Палестины не сможет посетить парад Победы в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД оценили намерение Японии отказаться от американских комплексов ПРО
Аничков мост в Санкт-Петербурге
Температура в Петербурге побила рекорд 115-летней давности
Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан приветствует своих сторонников в Праге, Чехия. 27 января 2018
Президент Чехии не приедет на парад Победы в Москву
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали ситуацию на индийско-китайской границе
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО
Российский летчик Константин Ярошенко
МИД потребовал от властей США обеспечить лечение Ярошенко в тюрьме
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак назвал комфортную для России цену на нефть
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали введение США новых санкций против Сирии
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
НАТО усилит оборону из-за российских ракет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
05:11Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"
05:08МЧС к июлю закончит проверки детских лагерей
05:06В Идлибе надеются, что боевики пропустят школьников на экзамены в Алеппо
05:03В Южной Корее за сутки зафиксировали 59 случаев COVID-19
04:58Госдеп одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров с вооружением
Лента новостейМолния