Эксперт оценил введение США новых санкций против Сирии

ДАМАСК, 17 июн - РИА Новости. Сирийское руководство в состоянии противостоять "экономическому террору" Сирийское руководство в состоянии противостоять "экономическому террору" США при полном ориентировании экономики на такие страны, как РФ, Китай Иран , в том числе переходя на расчеты в национальных валютах стран партнеров, считает советник министра энергетики САР, доктор экономических наук Хаян Сальман.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил о введении новых санкций против Сирии в рамках закона "Цезарь", под них также попадут президент САР Башар Асад и его жена. По его словам, это станет началом последовательной кампании экономического и политического давления, чтобы лишить власти Сирии доходов и поддержки.

"Враги используют любую возможность. Поэтому мы должны рассчитывать на внутренние действия и определенные внешние... Надо направить экономическую политику на Восток, расширить список расчетных валют при условии минимизации зависимости от доллара и евро, реализуя принцип бартера - товар на товар", - рассказал РИА Новости Сальман.

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который также стал известен как "Цезарь", в конце 2019 года. Данный закон вступил в силу с 1 июня. Он включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкции также будут распространяться и на иностранные компании, и на физических лиц, которые будут взаимодействовать с сирийским правительством. Санкции уже негативно отразились на жизни рядовых сирийцев на фоне резкого падения курса национальной валюты и понижения покупательской способности среди населения.

По мнению Сальмана, одним из внешних механизмов поддержки экономики страны может стать открытие новых кредитных линий с дружественными странами, в первую очередь с Россией, Китаем и Ираном, опираясь на банковские системы этих стран и расчеты в их валюте. В том числе эффективным на сегодняшний день для Дамаска должно быть развитие отношений со странами БРИКС.

"Мы не отрицаем того, что у нас большие экономические проблемы вопреки усилиям и положительным намерениям правительства. Но необходимо принять за основу экономических решений производство. Если производство будет в порядке, все будет в порядке", - подчеркнул Сальман.

Замминистра энергетики выразил уверенность в том, что действия США в рамках так называемого закона "Цезарь" - это экономический террор, подрывающий основы ООН и международного права.