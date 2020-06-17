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Вологодская область
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Инвестиции в экономику Вологодчины увеличились на 18% в 2019 году
Инвестиции в экономику Вологодской области составили почти 200 миллиардов рублей по итогам 2019 года, что на 18% больше, чем за в 2018 году, сообщил губернатор РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:20
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353
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вологодская область, экономика

Инвестиции в экономику Вологодчины увеличились на 18% в 2019 году

17:20 17.06.2020
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© Fotolia / Romolo TavaniРост экономики
Рост экономики
© Fotolia / Romolo Tavani
ВОЛОГДА, 17 июн – РИА Новости. Инвестиции в экономику Вологодской области составили почти 200 миллиардов рублей по итогам 2019 года, что на 18% больше, чем за в  2018 году, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников в ходе ежегодного отчёта перед парламентариями области в среду.
Глава региона также отметил, что валовый региональный продукт (ВРП) вырос до 610 миллиардов рублей против 582,6 миллиардов рублей в 2018 году.
"То, что в условиях пандемии мы сохраняем относительную экономическую устойчивость и можем реализовывать все начатые социальные проекты – во многом следствие высокой планки, которую мы задали себе в 2019 году", - сказал губернатор.
Рост промышленного производства в 2019 году составил 3%, а по объему отгруженной промышленной продукции региона занял 18 место в стране. Объем производства в сельском хозяйстве вырос на 8,5%. Регион по-прежнему занимает лидирующие позиции и по производству молока - седьмое место в России, и по производству яиц - 10 место. Достигнут лучший результат за последние 26 лет и по производству нашего знаменитого сливочного масла - 9 тысяч тонн", - отметил Кувшинников.
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В прошлом году впервые объем доходов консолидированного бюджета области превысил 100 миллиардов рублей. Это дало возможность полностью избавиться от банковских кредитов, а объем государственного долга был снижен практически на четверть или на 5 миллиардов рублей.
"Все это, а также значимые федеральные инициативы позволили нам в 2019 году реализовать множество важных и нужных социальных и инфраструктурных проектов… Хочу отметить, что Вологодская область занимает 22 строчку рейтинга регионов России по социальной ориентированности бюджета. И это для нас принципиальная позиция", - подчеркнул губернатор.
По его словам, главный вызов сейчас - это восстановить экономику, вернуть достаток каждой семье.
"Лично я свою задачу вижу в том, чтобы власть была чуткой, внимательной к жителям, а бизнес мог работать, развиваться и зарабатывать",- сказал Кувшинников.
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