Моргулов обсудил с послом Индии ситуацию на линии контроля в Гималаях

По данным представителя армии Индии, в ходе произошедшего вечером в понедельник столкновения с китайскими военными в районе долины Галван в Ладакхе один офицер и двое индийских солдат погибли. Позже агентство ANI со ссылкой на источник сообщило, что с индийской стороны погибли 20 военных, с китайской стороны пострадали 43 человека - в это число включены погибшие и тяжелораненые.