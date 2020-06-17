Моргулов обсудил с послом Индии ситуацию на линии контроля в Гималаях

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов обсудил с послом Индии в Москве Венкатешем Вармой ситуацию на линии фактического контроля в Гималаях, сообщил МИД РФ.
"По инициативе индийской стороны состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Игоря Моргулова с чрезвычайный и полномочным послом Республики Индии в Российской Федерации Венкатешем Вармой", - говорится в сообщении.
Обсуждались вопросы региональной безопасности, в том числе ситуация на линии фактического контроля в Гималаях, разделяющей Индию и Китай, уточнили в ведомстве.
По данным представителя армии Индии, в ходе произошедшего вечером в понедельник столкновения с китайскими военными в районе долины Галван в Ладакхе один офицер и двое индийских солдат погибли. Позже агентство ANI со ссылкой на источник сообщило, что с индийской стороны погибли 20 военных, с китайской стороны пострадали 43 человека - в это число включены погибшие и тяжелораненые.
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