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Моргулов обсудил с послом Индии ситуацию на линии контроля в Гималаях
Замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов обсудил с послом Индии в Москве Венкатешем Вармой ситуацию на линии фактического контроля в Гималаях, сообщил... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:20
россия
венкатеш варма
гималаи
игорь моргулов
москва
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РИА Новости
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353
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россия, венкатеш варма, гималаи, игорь моргулов, москва, в мире

Моргулов обсудил с послом Индии ситуацию на линии контроля в Гималаях

17:20 17.06.2020
47
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов . Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов обсудил с послом Индии в Москве Венкатешем Вармой ситуацию на линии фактического контроля в Гималаях, сообщил МИД РФ.
"По инициативе индийской стороны состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Игоря Моргулова с чрезвычайный и полномочным послом Республики Индии в Российской Федерации Венкатешем Вармой", - говорится в сообщении.
Обсуждались вопросы региональной безопасности, в том числе ситуация на линии фактического контроля в Гималаях, разделяющей Индию и Китай, уточнили в ведомстве.
По данным представителя армии Индии, в ходе произошедшего вечером в понедельник столкновения с китайскими военными в районе долины Галван в Ладакхе один офицер и двое индийских солдат погибли. Позже агентство ANI со ссылкой на источник сообщило, что с индийской стороны погибли 20 военных, с китайской стороны пострадали 43 человека - в это число включены погибшие и тяжелораненые.
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