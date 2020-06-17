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Президент Палестины не сможет посетить парад Победы в Москве
Президент Палестины Махмуд Аббас не сможет посетить парад Победы в Москве из-за сложной ситуации на Ближнем Востоке, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:17
ближний восток
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ближний восток, палестина, общество

Президент Палестины не сможет посетить парад Победы в Москве

17:17 17.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент государства Палестина Махмуд Аббас . Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас не сможет посетить парад Победы в Москве из-за сложной ситуации на Ближнем Востоке, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Во вторник состоялся телефонный разговор Рамзана Кадырова с Махмудом Аббасом.
"Президент Палестины отметил, что очень хотел приехать на предстоящий парад Победы в Москве, однако этому помешала сложная ситуация на Ближнем Востоке. Махмуд Аббас обещал, что при первой возможности посетит Россию и Чеченскую Республику", - написал Кадыров.
Кадыров отметил, что в ходе беседы были затронуты вопросы борьбы с пандемией коронавируса и политической ситуации на Ближнем Востоке.
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