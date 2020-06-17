https://ria.ru/20200617/1573078156.html
Президент Палестины не сможет посетить парад Победы в Москве
Президент Палестины Махмуд Аббас не сможет посетить парад Победы в Москве из-за сложной ситуации на Ближнем Востоке, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:17
2020-06-17T17:17
ближний восток
палестина
общество
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https://ria.ru/20200617/1573062091.html
1
ближний восток
палестина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155045/82/1550458286_0:37:2934:1687_1400x0_80_0_0_308d7eacc7503d607e3a19a3212e139c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, палестина, общество