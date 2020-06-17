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Россия предлагает миру новый цивилизационный выбор, заявил Патрушев
Россия предлагает миру новый цивилизационный выбор, основанный на придании национальному суверенитету, в том числе в области культуры и духовно-нравственных... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:16
россия
николай патрушев
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, николай патрушев, политика

Россия предлагает миру новый цивилизационный выбор, заявил Патрушев

17:16 17.06.2020
1067
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия предлагает миру новый цивилизационный выбор, основанный на придании национальному суверенитету, в том числе в области культуры и духовно-нравственных устоев, статуса величайшей ценности - в отличие от установок западного неолиберализма, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
В своей статье "Нужны ли России "универсальные" ценности?" в "Российской газете" Патрушев отметил, что насаждаемые Западом неолиберальные "универсальные" нормы противоречат природе человека и фундаментальной сути религий, являясь для них враждебными. Эти "антиценности" не только разрушают традиционные духовные основы тех или иных государств, но и подрывают систему глобальной безопасности, указал Патрушев.
"Такие нормы и ценности не могут быть приняты многонациональным российским народом ни при каких условиях", - подчеркнул Патрушев.
На этом фоне весьма важным является вопрос о том, что Россия предлагает миру взамен, добавил секретарь Совбеза. "В отличие от Запада, Россия, по сути, предлагает новый цивилизационный выбор, содержание которого включает равенство, справедливость, невмешательство во внутренние дела, отсутствие менторского тона и каких-либо предварительных условий для взаимовыгодного сотрудничества", - отметил Патрушев.
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"Россия предлагает возведение национального суверенитета, в том числе культурного и духовно-нравственного, в статус величайшей ценности и основы последующего строительства человеческой цивилизации", - добавил он.
По его словам, нет сомнений, что число последователей такого выбора в мире будет расти, "создавая все более благоприятные условия для обеспечения развития и процветания разных стран и народов".
68710016
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РоссияНиколай ПатрушевПолитика
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