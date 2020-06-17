https://ria.ru/20200617/1573078066.html
Мэр Лондона сократил себе зарплату на 10%
Мэр Лондона Садик Хан сократил себе зарплату на 10%, а также приостановил повышение зарплаты сотрудникам мэрии, занимающим руководящие посты, чтобы снизить... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:18
2020-06-17T17:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
садик хан
лондон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/143022/29/1430222960_0:488:5184:3404_1400x0_80_0_0_984c8fdc2fc9e855af8fff5f646fb96f.jpg
https://ria.ru/20200428/1570690207.html
https://ria.ru/20200616/1573007315.html
1
лондон
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/143022/29/1430222960_0:488:5184:3404_1400x0_80_0_0_984c8fdc2fc9e855af8fff5f646fb96f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/143022/29/1430222960_0:0:4608:3456_1400x0_80_0_0_18dfedf49899f3493999560a40e4f275.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/143022/29/1430222960_541:0:3997:3456_1400x0_80_0_0_00a3f1d0a3be065a2b913e332d7b44c5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, садик хан, лондон, в мире
ЛОНДОН, 17 июн – РИА Новости, Наталья Копылова.
Мэр Лондона Садик Хан
сократил себе зарплату на 10%, а также приостановил повышение зарплаты сотрудникам мэрии, занимающим руководящие посты, чтобы снизить расходы городского бюджета на фоне пандемии коронавируса, передает телеканал ITV
.
Размер зарплаты лондонского градоначальника составляет 152,734 тысячи фунтов стерлингов в год. Таким образом, в 2020 году Хан недополучит 15,3 тысячи фунтов стерлингов.
"COVID-19 оказал разрушительное воздействие на бюджет Лондона, который был в отличной форме до пандемии. Доходы TfL (управляющая транспортом Лондона компания) упали более чем на 90%, резко упали доходы, получаемые от бизнеса и муниципальных налогов", - приводятся слова мэра.
Глава Лондона также отметил, что не является сторонником жестких мер экономии, однако если сейчас не сократить расходы, то городским властям придется урезать численность полиции, пожарных, а также других важных служб.