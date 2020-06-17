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https://ria.ru/20200617/1573078066.html
Мэр Лондона сократил себе зарплату на 10%
Мэр Лондона Садик Хан сократил себе зарплату на 10%, а также приостановил повышение зарплаты сотрудникам мэрии, занимающим руководящие посты, чтобы снизить... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
садик хан
лондон
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, садик хан, лондон, в мире

Мэр Лондона сократил себе зарплату на 10%

17:18 17.06.2020
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© AP Photo / Matt DunhamМэр Лондона Садик Хан
Мэр Лондона Садик Хан
© AP Photo / Matt Dunham
Мэр Лондона Садик Хан. Архивное фото
ЛОНДОН, 17 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Мэр Лондона Садик Хан сократил себе зарплату на 10%, а также приостановил повышение зарплаты сотрудникам мэрии, занимающим руководящие посты, чтобы снизить расходы городского бюджета на фоне пандемии коронавируса, передает телеканал ITV.
Размер зарплаты лондонского градоначальника составляет 152,734 тысячи фунтов стерлингов в год. Таким образом, в 2020 году Хан недополучит 15,3 тысячи фунтов стерлингов.
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"COVID-19 оказал разрушительное воздействие на бюджет Лондона, который был в отличной форме до пандемии. Доходы TfL (управляющая транспортом Лондона компания) упали более чем на 90%, резко упали доходы, получаемые от бизнеса и муниципальных налогов", - приводятся слова мэра.
Глава Лондона также отметил, что не является сторонником жестких мер экономии, однако если сейчас не сократить расходы, то городским властям придется урезать численность полиции, пожарных, а также других важных служб.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Садик ХанЛондонВ мире
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