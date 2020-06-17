Мэр Лондона сократил себе зарплату на 10%

ЛОНДОН, 17 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Мэр Мэр Лондона Садик Хан сократил себе зарплату на 10%, а также приостановил повышение зарплаты сотрудникам мэрии, занимающим руководящие посты, чтобы снизить расходы городского бюджета на фоне пандемии коронавируса, передает телеканал ITV

Размер зарплаты лондонского градоначальника составляет 152,734 тысячи фунтов стерлингов в год. Таким образом, в 2020 году Хан недополучит 15,3 тысячи фунтов стерлингов.

"COVID-19 оказал разрушительное воздействие на бюджет Лондона, который был в отличной форме до пандемии. Доходы TfL (управляющая транспортом Лондона компания) упали более чем на 90%, резко упали доходы, получаемые от бизнеса и муниципальных налогов", - приводятся слова мэра.