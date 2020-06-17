Ростехнадзор нашел нарушения в эксплуатации склада горючего в Красноярске

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Енисейское управление Ростехнадзора выявило нарушения при эксплуатации склада горюче-смазочных материалов на одном из предприятий в Красноярске, сообщается на сайте службы.

"Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) проверило ООО "ПКФ Лагуна" в городе Красноярске. В апреле 2020 года в ходе плановой выездной проверки... выявлены нарушения обязательных лицензионных требований в области осуществления деятельности по эксплуатации взрывопожароопасного производственного объекта (ОПО) III класса опасности – склада горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в частности, перечень газоопасных работ не был согласован с аварийно-спасательной службой, также не контролируется состояние воздуха на содержание кислорода и опасных веществ при проведении газоопасных работ, не проводится ревизия трубопроводов, а управление и контроль над процессами перекачки и слива-налива не осуществляется централизованно из пункта управления операторной.

Добавляется, что выявлен ряд нарушений в помещении насосной станции; там не предусмотрены и отсутствуют сигнализация о работе вентиляционных систем, запорные устройства на технологических трубопроводах вне обвалования, отсутствуют дистанционное отключение насосов из операторной и средства автоматического контроля загазованности с подачей сигнала при достижении максимально допустимой концентрации горючих газов, а также аварийная вентиляция, включающаяся автоматически от систем контроля загазованности воздушной среды в помещении.