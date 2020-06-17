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Ростехнадзор нашел нарушения в эксплуатации склада горючего в Красноярске
Енисейское управление Ростехнадзора выявило нарушения при эксплуатации склада горюче-смазочных материалов на одном из предприятий в Красноярске, сообщается на... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:14
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
красноярск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), красноярск, происшествия

Ростехнадзор нашел нарушения в эксплуатации склада горючего в Красноярске

17:14 17.06.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкДожимная насосная газостанция
Дожимная насосная газостанция
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Дожимная насосная газостанция. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Енисейское управление Ростехнадзора выявило нарушения при эксплуатации склада горюче-смазочных материалов на одном из предприятий в Красноярске, сообщается на сайте службы.
"Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) проверило ООО "ПКФ Лагуна" в городе Красноярске. В апреле 2020 года в ходе плановой выездной проверки... выявлены нарушения обязательных лицензионных требований в области осуществления деятельности по эксплуатации взрывопожароопасного производственного объекта (ОПО) III класса опасности – склада горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в частности, перечень газоопасных работ не был согласован с аварийно-спасательной службой, также не контролируется состояние воздуха на содержание кислорода и опасных веществ при проведении газоопасных работ, не проводится ревизия трубопроводов, а управление и контроль над процессами перекачки и слива-налива не осуществляется централизованно из пункта управления операторной.
Добавляется, что выявлен ряд нарушений в помещении насосной станции; там не предусмотрены и отсутствуют сигнализация о работе вентиляционных систем, запорные устройства на технологических трубопроводах вне обвалования, отсутствуют дистанционное отключение насосов из операторной и средства автоматического контроля загазованности с подачей сигнала при достижении максимально допустимой концентрации горючих газов, а также аварийная вентиляция, включающаяся автоматически от систем контроля загазованности воздушной среды в помещении.
"По итогам проверки в отношении юридического лица ООО "ПКФ Лагуна" применены меры административного воздействия, предусмотренные частью 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Сумма штрафа составила 200 тысяч рублей", - также говорится в сообщении.
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Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)КрасноярскПроисшествия
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