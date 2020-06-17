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Турецкая делегация прибыла в Ливию
Делегация в составе главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, министра финансов и казначейства Берата Албайрака, главы национальной разведывательной организации... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:13
обострение конфликта в ливии
берат албайрак
ибрагим калын
халифа хафтар
мид турции
триполи
ливия
турция
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
обострение конфликта в ливии, берат албайрак, ибрагим калын, халифа хафтар, мид турции, триполи, ливия, турция, в мире

Турецкая делегация прибыла в Ливию

17:13 17.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 17 июн - РИА Новости. Делегация в составе главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, министра финансов и казначейства Берата Албайрака, главы национальной разведывательной организации Хакана Фидана, а также советника президента Турции Ибрагима Калына прибыла в Триполи, сообщил МИД Турции.
Ранее Анкара, сотрудничающая с ПНС Ливии, не анонсировала визит своей делегации в страну.
"Нашу высокопоставленную делегацию встретил в аэропорту глава МИД Правительства национального согласия Мухаммед Тахир Сияла. Делегация встретится с главой ПНС Ливии Файезом Сарраджем", - говорится в сообщении.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
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Обострение конфликта в ЛивииБерат АлбайракИбрагим КалынХалифа ХафтарМИД ТурцииТриполиЛивияТурцияВ мире
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