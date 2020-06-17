Турецкая делегация прибыла в Ливию

АНКАРА, 17 июн - РИА Новости. Делегация в составе главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, министра финансов и казначейства Берата Албайрака, главы национальной разведывательной организации Хакана Фидана, а также советника президента Турции Ибрагима Калына прибыла в Триполи, сообщил МИД Турции.
"Нашу высокопоставленную делегацию встретил в аэропорту глава МИД Правительства национального согласия Мухаммед Тахир Сияла. Делегация встретится с главой ПНС Ливии Файезом Сарраджем", - говорится в сообщении.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.