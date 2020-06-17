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Патрушев назвал инструменты насаждения неолиберальной политики
Так называемые "универсальные ценности", не имеющие ничего общего с человеческой природой, являются инструментом для насаждения западной неолиберальной... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:12
португалия
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николай патрушев
париж
общество
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РИА Новости
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португалия, франция, николай патрушев, париж, общество

Патрушев назвал инструменты насаждения неолиберальной политики

17:12 17.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Николай Патрушев . Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Так называемые "универсальные ценности", не имеющие ничего общего с человеческой природой, являются инструментом для насаждения западной неолиберальной политики, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
В своей статье "Нужны ли России "универсальные ценности?" в "Российской газете" Патрушев отметил, что основные ценности как идеальные цели и качества общества во многом совпадают у большинства народов: "Нет никого, кто бы ни ратовал за справедливость, безопасность или благополучие".
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"Кроме того, многим представителям старшего и среднего поколения знакомо понятие, которое широко использовалось в годы так называемой перестройки и в период формирования новой России – "общечеловеческие ценности", - добавил Патрушев.
"Не отрицая наличие общих для человечества ценностей, подчеркну, что в тот период реализация "концепции общечеловеческих ценностей", с одной стороны, делала ближе и понятнее ранее "закрытый" для большинства населения нашей страны "западный мир", а с другой – позволяла пропагандировать социальные и моральные установки, не всегда совпадающие с традиционными отечественными ценностями", - отметил секретарь СБ РФ.
Под понятием "западные ценности" в России, по его мнению, понимают как раз ценности, не свойственные российскому обществу и доминирующие в зарубежной культуре.
По словам Патрушева, "западные ценности", которые в последние десятилетия все чаще трактуются как "универсальные", поскольку в такой форме закреплены в официальных документах Европейского союза, стали штампом.
"Нельзя не отметить, что некоторые европейские ценности, например восьмичасовой рабочий день, равенство между женщинами и мужчинами, избирательное право для женщин, появились только благодаря событиям 1917 года в России. При этом равенство в избирательных правах, например во Франции, женщины получили лишь в 1944 году, в Швейцарии – в 1971 году, а в Португалии – только в 1974 году", - отметил Патрушев.
"К сожалению, реальная жизнь показывает, что эффектно звучащие официальные положения об "универсальных ценностях" сегодня являются во многом лишь декларацией, поскольку с момента принятия этих норм в западном мире стремительно происходил процесс перехода к неолиберальной модели развития", - добавил он.
По мнению Патрушева, на Западе умышленно размывались такие базовые понятия, как семья, мать и отец, мужчина и женщина.
"Искусственно насаждаемые взамен нормы типа "родитель 1" и "родитель 2" сформировали в силу их противоестественности с чисто биологической точки зрения основы для цивилизационного конфликта в самом западноевропейском обществе", - отметил секретарь Совбеза.
"Более того, эти нормы противоречат самой фундаментальной сути христианства, ислама, иудаизма и других религий и являются для них просто враждебными", - добавил Патрушев.
В социальной сфере неолиберализм насаждает индивидуализм, эгоизм, культ наслаждения, безудержного потребления, абсолютизирует свободу любого самовыражения, указал секретарь Совбеза. При этом на самом Западе далеко не все поддерживают такие "антиценности", отметил Патрушев.
По его словам, таких примеров множество. "Достаточно вспомнить массовые акции протеста во Франции, проводившиеся против легализации однополых браков в январе 2013 года. Тогда на улицы Парижа вышло более 300 тысяч человек. Голосование в Национальном собрании Франции, которое проводилось по рассмотрению законопроекта "Брак для всех", разделило парламент практически пополам (из 565 голосовавших 225 парламентариев были против принятия закона)", - напомнил Патрушев.
"Учитывая уровень поляризации французского общества в те дни, напрашивается вопрос, являются ли эти ценности на самом деле "универсальными" или они все же кем-то искусственно навязываются?" - резюмировал секретарь Совбеза.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Вчера, 17:04
Патрушев призвал беречь российские духовные ценности
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ПортугалияФранцияНиколай ПатрушевПарижОбщество
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