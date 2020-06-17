"Кханн Вилз" планирует инвестировать в завод автодисков под Калугой

КАЛУГА, 17 июн – РИА Новости. Российская компания "Кханн Вилз" планирует вложить 300 миллионов рублей в строительство завода по производству автомобильных дисков на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Калуга", сообщило правительство Российская компания "Кханн Вилз" планирует вложить 300 миллионов рублей в строительство завода по производству автомобильных дисков на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Калуга", сообщило правительство Калужской области в среду.

Правительство региона и компания подписали соглашение о намерениях. Подписи под документом поставили глава области Владислав Шапша и генеральный директор компании "Кханн Вилз" Алексей Сагитов.

"Планируется, что до конца октября текущего года статус резидента ОЭЗ "Калуга" получит российская компания "Кханн Вилз"... Решение о строительстве завода автомобильных кованых дисков на территории Боровской площадки ОЭЗ было принято в связи с тем, что в Калужской области созданы наиболее выгодные условия для развития бизнеса. Инвестиции составят 300 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специализация компании – разработка и продажа высокотехнологичных серийных деталей для тюнинга автомобилей Toyota и Lexus и других марок премиум-класса.

"На протяжении 10 лет предприятие с успехом завоевывает мировой рынок – с ним сотрудничают около 150 дилеров. В производстве преимущественно используется отечественные сырье, инженерные разработки и технологии. В ходе встречи обсуждались перспективы переноса на калужскую землю производства всей линейки продукции", - отмечает правительство региона.