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Калужская область
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"Кханн Вилз" планирует инвестировать в завод автодисков под Калугой
Российская компания "Кханн Вилз" планирует вложить 300 миллионов рублей в строительство завода по производству автомобильных дисков на площадке особой... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:10
калужская область
владислав шапша
калужская область
экономика
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владислав шапша, калужская область, экономика

"Кханн Вилз" планирует инвестировать в завод автодисков под Калугой

17:10 17.06.2020
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© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкГорода России. Калуга
Города России. Калуга
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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КАЛУГА, 17 июн – РИА Новости. Российская компания "Кханн Вилз" планирует вложить 300 миллионов рублей в строительство завода по производству автомобильных дисков на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Калуга", сообщило правительство Калужской области в среду.
Правительство региона и компания подписали соглашение о намерениях. Подписи под документом поставили глава области Владислав Шапша и генеральный директор компании "Кханн Вилз" Алексей Сагитов.
"Планируется, что до конца октября текущего года статус резидента ОЭЗ "Калуга" получит российская компания "Кханн Вилз"... Решение о строительстве завода автомобильных кованых дисков на территории Боровской площадки ОЭЗ было принято в связи с тем, что в Калужской области созданы наиболее выгодные условия для развития бизнеса. Инвестиции составят 300 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специализация компании – разработка и продажа высокотехнологичных серийных деталей для тюнинга автомобилей Toyota и Lexus и других марок премиум-класса.
Владислав Шапша
9 июня, 19:45Калужская область
Шапша назвал рост экономики приоритетом на посту главы Калужской области
"На протяжении 10 лет предприятие с успехом завоевывает мировой рынок – с ним сотрудничают около 150 дилеров. В производстве преимущественно используется отечественные сырье, инженерные разработки и технологии. В ходе встречи обсуждались перспективы переноса на калужскую землю производства всей линейки продукции", - отмечает правительство региона.
Шапша подчеркнул, что проект очень важен для области. "Калужская область традиционно считается одним из лидеров в России по привлечению инвестиций. Важно, что даже в это непростое время мы находим возможность для коммуникаций. Новый инвестор, новые достаточно серьёзные вложения в экономику, но самое главное – новые рабочие места", - отметил врио губернатора.
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Калужская областьВладислав ШапшаКалужская областьЭкономика
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