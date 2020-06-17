Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200617/1573077460.html
Патрушев рассказал о влиянии западных ценностей на безопасность
Неолиберальные ценности, насаждаемые Западом, не только разрушают традиционные духовные основы тех или иных государств, но и подрывают систему глобальной... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:10
россия
ближний восток
николай патрушев
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156082/21/1560822159_112:0:2475:1329_1400x0_80_0_0_3bb5bce48c883421a0f8d4f50cbc4ebe.jpg
https://ria.ru/20200610/1572721897.html
https://ria.ru/20200605/1572463177.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200611/1572836904.html
1
россия
ближний восток
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156082/21/1560822159_112:0:2475:1329_1400x0_80_0_0_3bb5bce48c883421a0f8d4f50cbc4ebe.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156082/21/1560822159_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_87c8f304d2f6583c1ec023ee3b7a051b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156082/21/1560822159_178:0:2226:2048_1400x0_80_0_0_0af4d61b7b1f322573ba25e293a5d1e0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ближний восток, николай патрушев, безопасность

Патрушев рассказал о влиянии западных ценностей на безопасность

17:10 17.06.2020
330
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев . Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Неолиберальные ценности, насаждаемые Западом, не только разрушают традиционные духовные основы тех или иных государств, но и подрывают систему глобальной безопасности, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
В своей статье "Нужны ли России "универсальные" ценности?" в "Российской газете" Патрушев отметил, что западные "универсальные" нормы противоречат природе человека и фундаментальной сути религий, являясь для них враждебными.
"В числе прочего новые западные ценности породили пытки в тюрьмах Афганистана и Гуантанамо, стали стимулом к отказу от службы в армии и защиты своего Отечества. Решительный отказ отдельных стран принимать эти ценности зачастую приводит к санкциям, направленным против целых народов", - отметил Патрушев.
Вся прежняя конструкция традиционных западных ценностей подверглась столь глубоким изменениям, что набор ее нынешних "универсальных" норм фактически не имеет ничего общего с прежней, более привычной для нас системой ценностей европейской цивилизации, добавил секретарь Совбеза.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
10 июня, 07:18
Патрушев рассказал, как Минск и Ташкент избежали "цветных революций"
Речь идет уже не о подмене одних ценностей другими, отметил Патрушев. "Следует говорить о возникновении новой идеологической системы, которая направлена, в конечном счете, на уничтожение любых традиционных религиозных и духовно-нравственных ценностей, как базовой основы культурного и политического суверенитета стран и народов", - указал он. По словам Патрушева, новые западные ценности превратились в навязывание миру чуждого мировосприятия: идеологи Запада ставят целые страны и народы перед выбором – либо вы принимаете "универсальные ценности", либо ваши ценности будут неправильными, аморальными.
"Таким образом, любые попытки стандартизировать российские или иные ценности под официально принятые "универсальные" являются проявлением социокультурной агрессии, направленной на разрушение традиционных систем ценностей в том или ином государстве", - отметил секретарь Совбеза.
"В условиях цифровизации современного общества, на фоне деградации системы международных отношений и международной безопасности коллективный Запад стремится внедрить неолиберальные догмы в сознание российских граждан и наших соотечественников по всему миру, атакуя не только традиционные российские духовно-нравственные ценности, но и истинные, действительно общие для человечества ценности, подрывая устои государств. При этом активно используются идеологические формулировки типа "конфликта цивилизаций", - написал Патрушев.
Эстонский политик Март Хельме
5 июня, 08:00Распространение нового коронавируса
Угроза национальной безопасности. Кто в Прибалтике не рад украинцам
Не менее разрушительным оказалось воздействие этих норм на систему международной безопасности, добавил он.
"Подмена международных норм правом сильного, огнем и мечом насаждающего "свободу и демократию" там, где их не может существовать в таком вот западном понимании по определению в силу исторических, религиозных, этнологических и других причин, уже привела к трагедии Ирака, Сирии и Ливии. Отдельной позорной страницей истории для всех стран НАТО были и навсегда останутся варварские бомбардировки Югославии", - отметил секретарь Совбеза.
"Наступление ведется по "всем фронтам" этой "гибридной" войны. Направлением главного удара избрано размывание сложившихся в течение веков традиций различных народов, их языка, веры и исторической памяти поколений", - добавил Патрушев.
Политолог: американцы напоследок хулиганят на Ближнем Востоке
11 июня, 22:56Актуально
Политолог: американцы напоследок "хулиганят" на Ближнем Востоке
2651008
Обсудить 1
РоссияБлижний ВостокНиколай ПатрушевБезопасность
Рекомендуем
Николай Патрушев
Патрушев назвал инструменты насаждения неолиберальной политики
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Россия предлагает миру новый цивилизационный выбор, заявил Патрушев
Атомный ледокол Арктика во время начала ходовых испытаний на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
Лихачев рассказал, когда сдадут в эксплуатацию атомный ледокол "Арктика"
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев отметил размывание традиционных ценностей на Западе
Испытания перспективного самолета МС-21
Испытания на стенде системы МС-21 на отечественной базе завершат осенью
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев во время встречи
"Росатом" в 2020 году нарастит объемы ввода объектов по гособоронзаказу
Индийские военнослужащие
В параде Победы в Москве примут участие 75 индийских солдат
Автоматическое компьютеризированное зенитное орудие Oerlikon GDF-203 на совместных учениях стран НАТО
В Совфеде назвали "забавным" намерение НАТО укрепить системы ПВО
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев призвал беречь российские духовные ценности
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО
Раковая клетка в организме человека
Назван способ предотвратить один из самых распространенных видов рака
Сотрудники ФСБ РФ
За 2019 год в России предотвратили 43 теракта
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова пожаловалась на журналистов
Танки-Т-34 во время прохода по Тверской улице перед началом ночной репетиции парада Победы в Москве
На Красной площади началась первая ночная репетиция парада Победы
Лесные (ламбушки) озёра в Пряжинском районе Республики Карелия
Пушков прокомментировал сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
05:11Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"
05:08МЧС к июлю закончит проверки детских лагерей
05:06В Идлибе надеются, что боевики пропустят школьников на экзамены в Алеппо
05:03В Южной Корее за сутки зафиксировали 59 случаев COVID-19
04:58Госдеп одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров с вооружением
04:29На Сахалине число больных COVID-19 выросло до 408 человек
Лента новостейМолния