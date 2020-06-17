Патрушев рассказал о влиянии западных ценностей на безопасность

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Неолиберальные ценности, насаждаемые Западом, не только разрушают традиционные духовные основы тех или иных государств, но и подрывают систему глобальной безопасности, заявил секретарь Совета безопасности России Неолиберальные ценности, насаждаемые Западом, не только разрушают традиционные духовные основы тех или иных государств, но и подрывают систему глобальной безопасности, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев

В своей статье " Нужны ли России "универсальные" ценности? " в "Российской газете" Патрушев отметил, что западные "универсальные" нормы противоречат природе человека и фундаментальной сути религий, являясь для них враждебными.

"В числе прочего новые западные ценности породили пытки в тюрьмах Афганистана Гуантанамо , стали стимулом к отказу от службы в армии и защиты своего Отечества. Решительный отказ отдельных стран принимать эти ценности зачастую приводит к санкциям, направленным против целых народов", - отметил Патрушев.

Вся прежняя конструкция традиционных западных ценностей подверглась столь глубоким изменениям, что набор ее нынешних "универсальных" норм фактически не имеет ничего общего с прежней, более привычной для нас системой ценностей европейской цивилизации, добавил секретарь Совбеза.

Речь идет уже не о подмене одних ценностей другими, отметил Патрушев. "Следует говорить о возникновении новой идеологической системы, которая направлена, в конечном счете, на уничтожение любых традиционных религиозных и духовно-нравственных ценностей, как базовой основы культурного и политического суверенитета стран и народов", - указал он. По словам Патрушева, новые западные ценности превратились в навязывание миру чуждого мировосприятия: идеологи Запада ставят целые страны и народы перед выбором – либо вы принимаете "универсальные ценности", либо ваши ценности будут неправильными, аморальными.

"Таким образом, любые попытки стандартизировать российские или иные ценности под официально принятые "универсальные" являются проявлением социокультурной агрессии, направленной на разрушение традиционных систем ценностей в том или ином государстве", - отметил секретарь Совбеза.

"В условиях цифровизации современного общества, на фоне деградации системы международных отношений и международной безопасности коллективный Запад стремится внедрить неолиберальные догмы в сознание российских граждан и наших соотечественников по всему миру, атакуя не только традиционные российские духовно-нравственные ценности, но и истинные, действительно общие для человечества ценности, подрывая устои государств. При этом активно используются идеологические формулировки типа "конфликта цивилизаций", - написал Патрушев.

Не менее разрушительным оказалось воздействие этих норм на систему международной безопасности, добавил он.

Сирии и "Подмена международных норм правом сильного, огнем и мечом насаждающего "свободу и демократию" там, где их не может существовать в таком вот западном понимании по определению в силу исторических, религиозных, этнологических и других причин, уже привела к трагедии Ирака Ливии . Отдельной позорной страницей истории для всех стран НАТО были и навсегда останутся варварские бомбардировки Югославии", - отметил секретарь Совбеза.