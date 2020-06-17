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Патрушев отметил размывание традиционных ценностей на Западе
Стремительное уничтожение среднего класса в западных странах сопровождается уничтожением "охраняемых" ими традиционных человеческих ценностей, заявил секретарь... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:08
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европа, николай патрушев, ссср, сша, в мире

Патрушев отметил размывание традиционных ценностей на Западе

17:08 17.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Стремительное уничтожение среднего класса в западных странах сопровождается уничтожением "охраняемых" ими традиционных человеческих ценностей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Пандемия COVID-19 со всей очевидностью обнажила все негативные последствия от насаждения новых западных ценностей, прежде всего углубление разобщенности, равнодушие и растерянность перед лицом надвигающейся опасности", - написал Патрушев в своей статье "Нужны ли России "универсальные" ценности?" в "Российской газете".
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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Этот кризис западного общества "происходит на фоне еще одного процесса, о котором на Западе просто не принято говорить", отметил Патрушев. "Идет стремительное уничтожение среднего класса, который как раз и являлся консервативным большинством, обеспечивавшим сохранение традиционных ценностей", - пояснил секретарь Совбеза. Как отметил Патрушев, западные "универсальные" нормы противоречат природе человека и фундаментальной сути религий, являясь для них враждебными.
По словам Патрушева, "катализатором" уничтожения западного среднего класса стала геополитическая катастрофа, связанная с распадом СССР, поскольку ликвидация главного идеологического оппонента полностью развязала руки западной неолиберальной элите. "Необходимость решения той идеологической задачи, которая ранее была возложена на средний класс, отпала, поскольку с переменами в нашей стране потеряла смысл какая-либо демонстрация "преимуществ" западного образа жизни", - добавил Патрушев.
Уничтожение среднего класса, наряду с обострением миграционной ситуации, в свою очередь, стимулировали возрождение "пещерного национализма", который фактически поощряется США и ведущими странами "единой" Европы, как, например, на Украине. Взращиваются правые и националистические партии в самой Европе, отметил секретарь СБ.
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ЕвропаНиколай ПатрушевСССРСШАВ мире
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