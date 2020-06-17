Патрушев отметил размывание традиционных ценностей на Западе

Этот кризис западного общества "происходит на фоне еще одного процесса, о котором на Западе просто не принято говорить", отметил Патрушев. "Идет стремительное уничтожение среднего класса, который как раз и являлся консервативным большинством, обеспечивавшим сохранение традиционных ценностей", - пояснил секретарь Совбеза. Как отметил Патрушев, западные "универсальные" нормы противоречат природе человека и фундаментальной сути религий, являясь для них враждебными.