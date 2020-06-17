Дочь Ефремова пожаловалась на журналистов

"Они подождали меня у подъезда, выскочили и начали преследовать",- написала она в своем Twitter-аккаунте.

Анна Мария опубликовала ролик, на котором видно, как репортер следует за ней по пятам и повторяет вопрос о том, почему она не едет поддержать отца. На многочисленные просьбы дочери актера прекратить преследование журналистка заявила, что идет "по свободной улице".

Смертельное ДТП

ДТП со смертельным исходом произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, у него в крови обнаружили также следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.