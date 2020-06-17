https://ria.ru/20200617/1573077306.html
Дочь Ефремова пожаловалась на журналистов
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария пожаловалась на журналистов. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:07
2020-06-17T17:07
анна-мария ефремова
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна-мария ефремова, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария
пожаловалась на журналистов.
"Они подождали меня у подъезда, выскочили и начали преследовать",- написала она в своем Twitter-аккаунте.
Анна Мария опубликовала ролик, на котором видно, как репортер следует за ней по пятам и повторяет вопрос о том, почему она не едет поддержать отца. На многочисленные просьбы дочери актера прекратить преследование журналистка заявила, что идет "по свободной улице".
Смертельное ДТП
ДТП
со смертельным исходом произошло на Смоленской площади в Москве
вечером 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, у него в крови обнаружили также следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Спустя несколько дней после ДТП актер извинился перед семьей погибшего. По словам Добровинского, семья Захарова извинения не приняла.