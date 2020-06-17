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Дочь Ефремова пожаловалась на журналистов
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария пожаловалась на журналистов. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:07
анна-мария ефремова
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна-мария ефремова, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Дочь Ефремова пожаловалась на журналистов

17:07 17.06.2020
3709
© Фото : @amefremovaАнна Мария Ефремова
Анна Мария Ефремова
© Фото : @amefremova
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария пожаловалась на журналистов.
"Они подождали меня у подъезда, выскочили и начали преследовать",- написала она в своем Twitter-аккаунте.
Анна Мария опубликовала ролик, на котором видно, как репортер следует за ней по пятам и повторяет вопрос о том, почему она не едет поддержать отца. На многочисленные просьбы дочери актера прекратить преследование журналистка заявила, что идет "по свободной улице".

Смертельное ДТП

ДТП со смертельным исходом произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, у него в крови обнаружили также следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Спустя несколько дней после ДТП актер извинился перед семьей погибшего. По словам Добровинского, семья Захарова извинения не приняла.
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41322614
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