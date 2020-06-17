МИД надеется, что ЕС не будет спешить с ослаблением мер против COVID-19

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Москве надеются, что Евросоюз не будет ослаблять внимание к борьбе с коронавирусом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Учитывая шаги европейских партнеров в направлении восстановления передвижения (граждан), надеемся, что соседи не будут ослаблять внимание к вопросам эффективности по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Напомню, от чрезмерной поспешности в ослаблении карантинных запретов продолжает предостерегать ВОЗ", - заявила Захарова на брифинге.
Ранее на этой неделе Еврокомиссия рекомендовала государствам-членам Евросоюза, Шенгенской зоны и ассоциированным государствам Шенгенской зоны снять внутренний пограничный контроль к 15 июня 2020 года, однако власти некоторых европейских стран заявили о собственных сроках открытия границ.
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