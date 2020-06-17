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Распространение нового коронавируса
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МИД надеется, что ЕС не будет спешить с ослаблением мер против COVID-19
В Москве надеются, что Евросоюз не будет ослаблять внимание к борьбе с коронавирусом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
мария захарова
воз
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москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, мария захарова, воз, еврокомиссия, евросоюз, москва, в мире

МИД надеется, что ЕС не будет спешить с ослаблением мер против COVID-19

17:04 17.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Москве надеются, что Евросоюз не будет ослаблять внимание к борьбе с коронавирусом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Учитывая шаги европейских партнеров в направлении восстановления передвижения (граждан), надеемся, что соседи не будут ослаблять внимание к вопросам эффективности по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Напомню, от чрезмерной поспешности в ослаблении карантинных запретов продолжает предостерегать ВОЗ", - заявила Захарова на брифинге.
Ранее на этой неделе Еврокомиссия рекомендовала государствам-членам Евросоюза, Шенгенской зоны и ассоциированным государствам Шенгенской зоны снять внутренний пограничный контроль к 15 июня 2020 года, однако власти некоторых европейских стран заявили о собственных сроках открытия границ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМария ЗахароваВОЗЕврокомиссияЕвросоюзМоскваВ мире
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