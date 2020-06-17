Мэр Москвы продлил действие выданных сертификатов на детский отдых

В пресс-службе напомнили, что в рамках объявленного режима повышенной готовности правительством Москвы была временно приостановлена организация выездного летнего отдыха для детей из социально незащищенных семей.

"Детские лагеря были временно закрыты в других регионах России. В этой связи семьи, ранее получившие сертификаты на оплату детских путевок, не смогли воспользоваться ими в июне 2020 года. Правительством Москвы были принято решение продлить действие ранее выданных сертификатов на отдых и оздоровление детей до 31 октября 2021 года. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщила пресс-служба.