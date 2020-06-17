https://ria.ru/20200617/1573077019.html
Мэр Москвы продлил действие выданных сертификатов на детский отдых
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие ранее выданных сертификатов на детский отдых до 31 октября 2021 года, сообщает пресс-служба мэра и правительства... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:04
2020-06-17T17:04
сергей собянин
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
продлил действие ранее выданных сертификатов на детский отдых до 31 октября 2021 года, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
В пресс-службе напомнили, что в рамках объявленного режима повышенной готовности правительством Москвы была временно приостановлена организация выездного летнего отдыха для детей из социально незащищенных семей.
"Детские лагеря были временно закрыты в других регионах России. В этой связи семьи, ранее получившие сертификаты на оплату детских путевок, не смогли воспользоваться ими в июне 2020 года. Правительством Москвы были принято решение продлить действие ранее выданных сертификатов на отдых и оздоровление детей до 31 октября 2021 года. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщила пресс-служба.
В рамках московской программы детского отдыха родители или иные законные представители ребёнка могут самостоятельно приобрести путевку в детский оздоровительный лагерь, полностью либо частично оплатив ее за счет сертификата, выданного правительством города, стоимость сертификата составляет 30 тысяч рублей.