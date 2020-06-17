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Американские полицейские выразили поддержку коллегам, раненным в Москве
Американские полицейские выразили поддержку российским коллегам, пострадавшим в перестрелке на Ленинском проспекте в Москве. Обращение они направили российскому РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T18:44
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
москва, назрань, вашингтон (город), в мире

Американские полицейские выразили поддержку коллегам, раненным в Москве

17:02 17.06.2020 (обновлено: 18:44 17.06.2020)
9005
© РИА НовостиМесто вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте
Место вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте
© РИА Новости
ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Американские полицейские выразили поддержку российским коллегам, пострадавшим в перестрелке на Ленинском проспекте в Москве. Обращение они направили российскому представителю МВД в США.
Об этом сообщило российское посольство в Вашингтоне на своей странице в фейсбуке. Дипмиссия также выложила и само обращение, в котором полицейские просят передать пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим офицерам и выражают солидарность со своими "российскими братьями".
Перестрелка на Ленинском проспекте в Москве произошла 15 июня. Инспекторы ДПС Сергей Крылов и Алексей Поярков остановили такси за нарушение правил дорожного движения. Сотрудники находились в служебной машине, когда по ним начал стрелять прохожий. В ответ полицейские открыли огонь из табельного оружия. Они получили тяжелые ранения и сейчас находятся в реанимации. Злоумышленник, уроженец Назрани Ратмир Галаев, тоже был ранен, его задержали.
Сотрудник полиции на месте стрельбы на Ленинском проспекте
16 июня, 09:56
Источник: брат устроившего стрельбу в Москве работает в полиции Ингушетии
41810100109
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МоскваНазраньВашингтон (город)В мире
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Кейт Оксовью
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