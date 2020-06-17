Американские полицейские выразили поддержку коллегам, раненным в Москве

ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Американские полицейские выразили поддержку российским коллегам, пострадавшим в перестрелке на Ленинском проспекте в Москве. Обращение они направили российскому представителю МВД в США.
Об этом сообщило российское посольство в Вашингтоне на своей странице в фейсбуке. Дипмиссия также выложила и само обращение, в котором полицейские просят передать пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим офицерам и выражают солидарность со своими "российскими братьями".
Перестрелка на Ленинском проспекте в Москве произошла 15 июня. Инспекторы ДПС Сергей Крылов и Алексей Поярков остановили такси за нарушение правил дорожного движения. Сотрудники находились в служебной машине, когда по ним начал стрелять прохожий. В ответ полицейские открыли огонь из табельного оружия. Они получили тяжелые ранения и сейчас находятся в реанимации. Злоумышленник, уроженец Назрани Ратмир Галаев, тоже был ранен, его задержали.