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Московский велопрокат в среду зафиксировал рекордное число поездок
Рекордное количество поездок на велосипедах московского велопроката зафиксировали в среду, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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353
60
москва, общество

Московский велопрокат в среду зафиксировал рекордное число поездок

16:58 17.06.2020
74
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОткрытие сезона велопроката в Москве
Открытие сезона велопроката в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Открытие сезона велопроката в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Рекордное количество поездок на велосипедах московского велопроката зафиксировали в среду, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
"Сегодня вы совершили 67 тысяч поездок на городских велосипедах и тем самым установили рекорд с момента открытия проката в 2013 году", - говорится в сообщении департамента в Telegram.
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С 1 июня в столице в полном объеме возобновил работу городской велопрокат. Теперь брать велосипеды напрокат могут все желающие, но необходимо пользоваться перчатками, либо после окончания проката провести дезинфекцию руля, ручек тормозов и других частей велосипеда, к которым прикасались руками. Помимо этого, регулярную дезинфекцию велосипедов будет обеспечивать оператор городского велопроката.
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