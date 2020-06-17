https://ria.ru/20200617/1573076625.html
Московский велопрокат в среду зафиксировал рекордное число поездок
Рекордное количество поездок на велосипедах московского велопроката зафиксировали в среду, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:58
2020-06-17T16:58
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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москва, общество
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Рекордное количество поездок на велосипедах московского велопроката зафиксировали в среду, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
"Сегодня вы совершили 67 тысяч поездок на городских велосипедах и тем самым установили рекорд с момента открытия проката в 2013 году", - говорится в сообщении департамента в Telegram.
С 1 июня в столице в полном объеме возобновил работу городской велопрокат. Теперь брать велосипеды напрокат могут все желающие, но необходимо пользоваться перчатками, либо после окончания проката провести дезинфекцию руля, ручек тормозов и других частей велосипеда, к которым прикасались руками. Помимо этого, регулярную дезинфекцию велосипедов будет обеспечивать оператор городского велопроката.