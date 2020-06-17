Московский велопрокат в среду зафиксировал рекордное число поездок

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Рекордное количество поездок на велосипедах московского велопроката зафиксировали в среду, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Сегодня вы совершили 67 тысяч поездок на городских велосипедах и тем самым установили рекорд с момента открытия проката в 2013 году", - говорится в сообщении департамента в Telegram.