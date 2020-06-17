Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200617/1573076590.html
МИД прокомментировал доклад ООН об атаке на саудовские нефтяные объекты
Убедительных доказательств причастности Ирана к атаке на саудовские нефтяные объекты в докладе ООН нет, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:20
антониу гутерреш
ансар алла
saudi aramco
мария захарова
йемен
эр-рияд (город)
тегеран (город)
россия
атака на нпз в саудовской аравии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640315_80:0:2841:1553_1400x0_80_0_0_cd2efa1b28f45b7a981a6f28fe31b81a.jpg
https://ria.ru/20200613/1572872750.html
1
йемен
эр-рияд (город)
тегеран (город)
россия
саудовская аравия
иран
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640315_80:0:2841:1553_1400x0_80_0_0_cd2efa1b28f45b7a981a6f28fe31b81a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640315_143:0:2874:2048_1400x0_80_0_0_42a4be812c8df3023c4490b3d9e09b48.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640315_79:0:2127:2048_1400x0_80_0_0_6d0c7649a380916b0063449a76958378.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антониу гутерреш, ансар алла, saudi aramco, мария захарова, йемен, эр-рияд (город), тегеран (город), россия, атака на нпз в саудовской аравии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), саудовская аравия, оон, иран, в мире

МИД прокомментировал доклад ООН об атаке на саудовские нефтяные объекты

16:58 17.06.2020 (обновлено: 17:20 17.06.2020)
1114
© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Убедительных доказательств причастности Ирана к атаке на саудовские нефтяные объекты в докладе ООН нет, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на доклад генсека ООН Антониу Гутерреша сообщило, что крылатые ракеты, применявшиеся для атак на объекты государственной нефтяной компании Saudi Aramco и аэропорт в Саудовской Аравии в 2019 году, были "иранского происхождения".
"К числу так называемых неопровержимых улик отнесены надписи на фарси. Это напоминает, конечно, все предыдущие случаи, когда по разговорам на неких языках делались выводы о причастности стран, где эти языки используются, к каким-то преступлениям, псевдопреступлениям и так далее. У незадачливых экспертов, которые почему-то решили выполнить несвойственную им функцию следователей, не закралось мысли, что все эти стройные конструкции исходят ровно от тех, кто стремится любой ценой доказать виновность Ирана и при этом все средства для них хороши", - заявила Захарова на брифинге.
"Особую озабоченность вызывает то, что часть так называемой доказательной базы против Ирана строится на результатах перехватов американскими и австралийскими ВМС неких судов в международных водах. А то, что такая деятельность, честно говоря, внешне напоминающая пиратство, сама по себе выходит за рамки признанных норм межгосударственного взаимодействия и международного права в докладе, разумеется, не говорится ни слова", - сказала Захарова.
Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
13 июня, 02:39
Иран нашел противоречия в докладе ООН по атаке на саудовские НПЗ
В конце сентября 2019 года объекты на месторождениях Абкайк и Хурайс подверглись нападению, в результате чего Саудовская Аравия лишилась более половины нефтедобычи. Ответственность за атаку взяли на себя мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы), контролирующие север Йемена и пограничные с королевством районы. Однако Эр-Рияд заявил, что хуситы не могли стоять за этим нападением, потому что попавшие в нефтяные объекты крылатые ракеты прилетели с другого направления, и обвинили в атаке Иран, но Тегеран отверг эти обвинения.
2740001
Обсудить 1
Антониу ГутеррешАнсар АллаSaudi AramcoМария ЗахароваЙеменЭр-Рияд (город)Тегеран (город)РоссияАтака на НПЗ в Саудовской АравииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Саудовская АравияООНИранВ мире
Рекомендуем
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Меркель призвали ответить на санкции США против "Северного потока — 2"
Илкка Канерва
Эксперт рассказал о книгах скандального финского политика
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
Ученые раскрыли еще один механизм передачи коронавируса
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Москалькова поприветствовала возможный обмен Уилана на Ярошенко и Бута
Государственный секретарь США Майк Помпео
США объявили о новых санкциях против Сирии в рамках закона "Цезарь"
Фотоснимок коронавируса
Названы главные симптомы коронавируса у детей
Место вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте
Американские полицейские выразили поддержку коллегам, раненным в Москве
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Россия предлагает миру новый цивилизационный выбор, заявил Патрушев
Ефремова засняли на перекуре на допросе. Стоп-кадр видео
Ефремова засняли на улице
Актер Михаил Ефремов
Гришаева рассказала о "непростой работе" с Ефремовым
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД оценили намерение Японии отказаться от американских комплексов ПРО
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Эксперт прокомментировал введение США новых санкций против Сирии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД оценили ситуацию в Венесуэле
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
05:11Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"
05:08МЧС к июлю закончит проверки детских лагерей
05:06В Идлибе надеются, что боевики пропустят школьников на экзамены в Алеппо
05:03В Южной Корее за сутки зафиксировали 59 случаев COVID-19
04:58Госдеп одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров с вооружением
04:29На Сахалине число больных COVID-19 выросло до 408 человек
Лента новостейМолния