МИД прокомментировал доклад ООН об атаке на саудовские нефтяные объекты

"К числу так называемых неопровержимых улик отнесены надписи на фарси. Это напоминает, конечно, все предыдущие случаи, когда по разговорам на неких языках делались выводы о причастности стран, где эти языки используются, к каким-то преступлениям, псевдопреступлениям и так далее. У незадачливых экспертов, которые почему-то решили выполнить несвойственную им функцию следователей, не закралось мысли, что все эти стройные конструкции исходят ровно от тех, кто стремится любой ценой доказать виновность Ирана и при этом все средства для них хороши", - заявила Захарова на брифинге.