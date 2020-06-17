Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200617/1573076544.html
Ксения Шойгу откроет сезон "Гонки Героев" 11 июля
Первый летний забег с препятствиями "Гонка Героев" традиционно состоится на территории полигона "Алабино" после долгого перерыва, связанного с эпидемией... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:10
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573077337_0:137:3083:1871_1400x0_80_0_0_4a42576ad3b4f14b48343636a4585728.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573077337_0:137:3083:1871_1400x0_80_0_0_4a42576ad3b4f14b48343636a4585728.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573077337_119:0:2850:2048_1400x0_80_0_0_2807de950cec496005cab6bf8a2874d6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573077337_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_b3a0935b491483085fa8bd750b4e11c9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-релизы

Ксения Шойгу откроет сезон "Гонки Героев" 11 июля

16:58 17.06.2020 (обновлено: 17:10 17.06.2020)
56
© Фото : предоставлено пресс-службой "Лиги Героев"Участники конкурса "Гонка Героев"
Участники конкурса Гонка Героев
© Фото : предоставлено пресс-службой "Лиги Героев"
МОСКВА, 17 июн - Пресс-служба "Лиги Героев". Первый летний забег с препятствиями "Гонка Героев" традиционно состоится на территории полигона "Алабино" после долгого перерыва, связанного с эпидемией коронавируса.
Самая известная и масштабная в России гонка с препятствиями пройдет 11 июля на полигоне Алабино. После долгой самоизоляции первая летняя Гонка Героев запомнится каждому участнику. В "Лиге Героев" пообещали сделать трассу еще интереснее и экстремальнее.
"Мы очень рады наконец-то открыть "Гонку героев" 2020 года. Безусловно, эпидемия внесла свои коррективы, но я уверена, что у нас получится удивить всех наших участников! Мы с командой уже очень соскучились по нашим проектам, так что ждем этого дня с нетерпением!", – сказала руководитель "Лиги Героев" Ксения Шойгу.
Именно здесь можно проверить себя на прочность: пробежать гонку на настоящем военном полигоне, и, конечно же, искупаться в знаменитых алабинских "целебных грязевых ваннах"! "Гонка Героев" в Алабино будет проводиться и в любительском формате, а значит, в этом формате не будет победителей и проигравших! Зато неотъемлемой частью мероприятия станут командный дух, преодоление себя и своих страхов. В этом году участников ждут два формата Гонки:
- В командном забеге бегут взводы по 10 человек, каждую команду будет сопровождать инструктор;
- В массовом забеге атлеты стартуют волнами по 150 человек.
Зрители и болельщики смогут провести время в фан-зоне, на фуд-корте и в спортивных зонах с площадками для воркаута и кроссфита. А для самых маленьких будет организована детская развлекательная программа.
На классической десятикилометровой трассе почти 60 препятствий: фирменные рукоходы "Гонки Героев", всеми любимые "Эверест", "Поцелуй грязи", заборы, много бревен, колючей проволоки. Участникам даже предстоит проползти под настоящим танком Т-72.
Регистрация на первый забег сезона продлится до 9 июля на сайте heroleague.ru.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
300000
Обсудить 0
Пресс-релизы
Рекомендуем
Города России. Оренбург
На нацпроекты в Оренбуржье выделены почти 13 млрд рублей
Москва
Эксперты оценили новый состав Общественной палаты
Город Тюмень
Количество обращений в службу занятости Тюменской области снизилось втрое
Студенты
Китайские и российские студенты обменялись идеями по эпидемии COVID-19
Город Вологда
Вологодские депутаты проконтролируют работу градостроительных советов
Конференция Digital Brand Day - The Energy of Action
Конференция Digital Brand Day — The Energy of Action пройдет 23 июня
Улица города Анси
Российско-китайский мультфильм участвует в конкурсе во Франции
Онлайн-лекция на тему Ответственность журналиста во время чрезвычайных ситуаций в рамках SputnikPro
SputnikPro для индийских университетов продолжается
Репетиция парада Победы в Самаре
Знаменная группа на параде Победы в Самаре вынесет шашку Героя СССР
Заготовка рулонов сена
Объем господдержки АПК Оренбуржья увеличен на миллиард рублей
Рост экономики
Инвестиции в экономику Вологодчины увеличились на 18% в 2019 году
Цифровое деловое пространство (ЦДП)
Ветеранов ВОВ поздравят интерактивной открыткой в центре Москвы
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО
Кабриолеты Aurus проехали по Красной площади
В Москве началась подготовка к репетиции парада Победы на Красной площади
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Беглов назвал голосование по Конституции историческим моментом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
05:11Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"
05:08МЧС к июлю закончит проверки детских лагерей
05:06В Идлибе надеются, что боевики пропустят школьников на экзамены в Алеппо
05:03В Южной Корее за сутки зафиксировали 59 случаев COVID-19
04:58Госдеп одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров с вооружением
04:29На Сахалине число больных COVID-19 выросло до 408 человек
Лента новостейМолния