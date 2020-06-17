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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Посольство рассказало об участках для голосования по поправкам в Эстонии
Граждане России, проживающие в Эстонии или находящиеся в день голосования на территории балтийской республики, смогут 1 июля проголосовать по поправкам к... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:58
голосование по поправкам в конституцию
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россия, конституция рф, владимир путин, эстония, таллин, в мире

Посольство рассказало об участках для голосования по поправкам в Эстонии

16:58 17.06.2020
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© Sputnik / Вадим АнцуповПосольство РФ в Таллине
Посольство РФ в Таллине
© Sputnik / Вадим Анцупов
Посольство РФ в Таллине. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 17 июн - РИА Новости. Граждане России, проживающие в Эстонии или находящиеся в день голосования на территории балтийской республики, смогут 1 июля проголосовать по поправкам к Конституции РФ на двух участках в Таллине и Нарве, сообщила в среду пресс-служба российского посольства в Эстонии.
"В соответствии с указом президента Российской Федерации "Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации" посольство России информирует об организации на территории Эстонии участков для голосования по адресу: Таллин, улица Пикк, 19 (комплекс зданий посольства) и в Нарве - в генеральном консульстве России на улице Кирику, 8", - говорится в сообщении.
Конституция РФ
Вчера, 16:36Голосование по поправкам в Конституцию
ОП зарегистрировала 280 тысяч кандидатов в наблюдатели на голосовании
Посольство отмечает, что при себе необходимо иметь загранпаспорт.
В случае утраты паспорта допускается предъявление участником голосования свидетельства на въезд (возвращение) в РФ, выданного дипломатическим представительством или консульскими учреждениями России в Эстонии в качестве временного документа. Если у гражданина РФ нет возможности принять участие в голосовании 1 июля, то осуществить волеизъявление в Таллине и Нарве можно в период с 25 июня по 30 июня.
Посольство предупреждает, что в связи с сохранением угрозы распространения новой коронавирусной инфекции рекомендуется при голосовании иметь при себе средства защиты: медицинскую маску, перчатки, а также желательно свою авторучку для заполнения бюллетеня. На участке необходимо соблюдать санитарно-противоэпидемиологические правила.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Работа ЦИК России в единый день голосования
Вчера, 16:05Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК, ОП и омбудсмен планируют совместную работу в период голосования
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФВладимир ПутинЭстонияТаллинВ мире
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