Посольство рассказало об участках для голосования по поправкам в Эстонии

В случае утраты паспорта допускается предъявление участником голосования свидетельства на въезд (возвращение) в РФ, выданного дипломатическим представительством или консульскими учреждениями России в Эстонии в качестве временного документа. Если у гражданина РФ нет возможности принять участие в голосовании 1 июля, то осуществить волеизъявление в Таллине и Нарве можно в период с 25 июня по 30 июня.