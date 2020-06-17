Эксперт рассказал о книгах скандального финского политика

"Юкка Сеппинен уже долгое время что-то пытается "сделать" с Карелией. У него много работ об этой теме. Неудивительно, что какие-то темы подхватывают и раздувают медиа, но это не оказывает никакого влияния на текущую реальную политику. Мне было бы даже интересно прочитать новую книгу, добавлю её в список уже присутствующих двадцати с чем-то наименований, которые отложил на летние каникулы", - отметил Канерва в комментарии РИА Новости.