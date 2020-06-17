Эксперт рассказал о книгах скандального финского политика

ХЕЛЬСИНКИ, 17 июн - РИА Новости. Работа бывшего финского дипломата Юкки Сеппинена о готовности СССР при Михаиле Горбачеве начать переговоры о передаче Карелии Финляндии, не нова, заявил РИА Новости глава комитета по обороне финского парламента Илкка Канерва.
Юкка Сеппинен публикует работы о Карелии и СССР регулярно с 1995 года. На текущий момент их больше 10. Финская газета Iltalehti 6 июня с пометкой "Сатира" опубликовала рецензию на книгу Сеппинена, которая получила большой резонанс в российских СМИ. По утверждению Сеппинена, Финляндия имела шансы получить Карелию с конца 1980-х по начало 1990-х годов, однако президент Мауно Койвисто ими не воспользовался.
"Юкка Сеппинен уже долгое время что-то пытается "сделать" с Карелией. У него много работ об этой теме. Неудивительно, что какие-то темы подхватывают и раздувают медиа, но это не оказывает никакого влияния на текущую реальную политику. Мне было бы даже интересно прочитать новую книгу, добавлю её в список уже присутствующих двадцати с чем-то наименований, которые отложил на летние каникулы", - отметил Канерва в комментарии РИА Новости.
Ранее руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко заявил РИА Новости, что заявления бывшего финского дипломата о готовности СССР при Михаиле Горбачеве начать переговоры о передаче Карелии Финляндии являются ложью, это никогда не обсуждалось, беседы тогдашних лидеров двух стран опубликованы и полностью опровергают эту фальшивку.