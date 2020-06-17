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Эксперт рассказал о книгах скандального финского политика
Работа бывшего финского дипломата Юкки Сеппинена о готовности СССР при Михаиле Горбачеве начать переговоры о передаче Карелии Финляндии, не нова, заявил РИА... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:55
павел палажченко
илкка канерва
михаил горбачев
финляндия
ссср
республика карелия
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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павел палажченко, илкка канерва, михаил горбачев, финляндия, ссср, республика карелия, общество

Эксперт рассказал о книгах скандального финского политика

16:55 17.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИлкка Канерва
Илкка Канерва
© РИА Новости / Максим Блинов
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Илкка Канерва. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 17 июн - РИА Новости. Работа бывшего финского дипломата Юкки Сеппинена о готовности СССР при Михаиле Горбачеве начать переговоры о передаче Карелии Финляндии, не нова, заявил РИА Новости глава комитета по обороне финского парламента Илкка Канерва.
Юкка Сеппинен публикует работы о Карелии и СССР регулярно с 1995 года. На текущий момент их больше 10. Финская газета Iltalehti 6 июня с пометкой "Сатира" опубликовала рецензию на книгу Сеппинена, которая получила большой резонанс в российских СМИ. По утверждению Сеппинена, Финляндия имела шансы получить Карелию с конца 1980-х по начало 1990-х годов, однако президент Мауно Койвисто ими не воспользовался.
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"Юкка Сеппинен уже долгое время что-то пытается "сделать" с Карелией. У него много работ об этой теме. Неудивительно, что какие-то темы подхватывают и раздувают медиа, но это не оказывает никакого влияния на текущую реальную политику. Мне было бы даже интересно прочитать новую книгу, добавлю её в список уже присутствующих двадцати с чем-то наименований, которые отложил на летние каникулы", - отметил Канерва в комментарии РИА Новости.
Ранее руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко заявил РИА Новости, что заявления бывшего финского дипломата о готовности СССР при Михаиле Горбачеве начать переговоры о передаче Карелии Финляндии являются ложью, это никогда не обсуждалось, беседы тогдашних лидеров двух стран опубликованы и полностью опровергают эту фальшивку.
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Павел ПалажченкоИлкка КанерваМихаил ГорбачевФинляндияСССРРеспублика КарелияОбщество
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