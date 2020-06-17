МФЦ Липецкой области возобновили прием граждан

По его словам, это все услуги, предоставляемые управлением социальной защиты населения Липецкой области, ранее приём документов шёл только на выплату детского пособия от 3 до 7 лет. Услуга "Государственного кадастрового учёта недвижимого имущества и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество" и некоторые другие. Оказание всех услуг будет осуществляться по предварительной записи. Вход в МФЦ разрешен за пять минут до получения услуги, с соблюдением всех мер безопасности.