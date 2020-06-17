https://ria.ru/20200617/1573076189.html
МФЦ Липецкой области возобновили прием граждан
Многофункциональные центры Липецкой области в среду возобновили приём граждан на получение госуслуг, по которым было зафиксировано максимальное количество... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:52
2020-06-17T16:52
липецкая область
игорь артамонов
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 17 июн — РИА Новости
. Многофункциональные центры Липецкой области в среду возобновили приём граждан на получение госуслуг, по которым было зафиксировано максимальное количество обращений на горячую линию во время пандемии, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, это все услуги, предоставляемые управлением социальной защиты населения Липецкой области, ранее приём документов шёл только на выплату детского пособия от 3 до 7 лет. Услуга "Государственного кадастрового учёта недвижимого имущества и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество" и некоторые другие. Оказание всех услуг будет осуществляться по предварительной записи. Вход в МФЦ разрешен за пять минут до получения услуги, с соблюдением всех мер безопасности.
"Наша главная цель сейчас – помочь семьям с детьми, пострадавшим из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, улучшить благосостояние жителей региона. Надо сделать работу более эффективной, чтобы люди, получали положенные им пособия и разъяснения по всем вопросам", – сказал Артамонов.