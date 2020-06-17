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Липецкая область
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МФЦ Липецкой области возобновили прием граждан
Многофункциональные центры Липецкой области в среду возобновили приём граждан на получение госуслуг, по которым было зафиксировано максимальное количество... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:52
липецкая область
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353
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игорь артамонов

МФЦ Липецкой области возобновили прием граждан

16:52 17.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПосетитель МФЦ в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
Посетитель МФЦ в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ЛИПЕЦК, 17 июн — РИА Новости. Многофункциональные центры Липецкой области в среду возобновили приём граждан на получение госуслуг, по которым было зафиксировано максимальное количество обращений на горячую линию во время пандемии, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, это все услуги, предоставляемые управлением социальной защиты населения Липецкой области, ранее приём документов шёл только на выплату детского пособия от 3 до 7 лет. Услуга "Государственного кадастрового учёта недвижимого имущества и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество" и некоторые другие. Оказание всех услуг будет осуществляться по предварительной записи. Вход в МФЦ разрешен за пять минут до получения услуги, с соблюдением всех мер безопасности.
"Наша главная цель сейчас – помочь семьям с детьми, пострадавшим из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, улучшить благосостояние жителей региона. Надо сделать работу более эффективной, чтобы люди, получали положенные им пособия и разъяснения по всем вопросам", – сказал Артамонов.
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