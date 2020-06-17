Епархия хочет мирно разрешить ситуацию с монастырем на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Екатеринбургская епархия заявила, что хочет мирно разрешить ситуацию с клириком, отрицавшим Екатеринбургская епархия заявила, что хочет мирно разрешить ситуацию с клириком, отрицавшим COVID

"Отмечаем, что сложившуюся ситуацию Екатеринбургская епархия предпочла бы разрешить в мирном духе, с христианской любовью в строгом соблюдении канонических правил церкви", - отмечается в сообщении.

Епархия также призвала СМИ не нагнетать обстановку.

"Мы с уважением относимся к работе СМИ и понимаем невозможность обойти молчанием этот конфликт. Однако просим не нагнетать и искусственно не дестабилизировать обстановку в Среднеуральском монастыре чрезмерностью внимания, поскольку информационный шум лишь разогревает горячие головы и забирает то время, которое мы предоставляем заблудшим для пересмотра своей позиции. Выражаем надежду, что деликатность и болезненность этой сугубо внутрицерковной проблемы удержит журналистов от искушения идти на поводу у тех, кто сегодня сознательно вводит в заблуждение представителей СМИ и широкую общественность, сообщая псевдоновости о жизни обители и порою изобретая откровенно надуманные информационные поводы", - говорится в заявлении.

Ранее Екатеринбургская епархия лишила схиигумена Сергия права проповедовать. Это произошло после того, как он во время проповеди заявил, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы", и призвал своих прихожан выходить на улицу. Несмотря на запрет, вскоре на YouTube появилось очередное выступление священника, в котором он вновь раскритиковал закрытие храмов "из-за псевдопандемии" коронавируса.

В понедельник состоялось заседание епархиального церковного суда по делу схиигумена Сергия, однако рассмотрение деятельности священника было перенесено на 26 июня из-за того, что он, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание, не ответив на вопросы по существу.