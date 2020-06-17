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Епархия хочет мирно разрешить ситуацию с монастырем на Урале
Екатеринбургская епархия заявила, что хочет мирно разрешить ситуацию с клириком, отрицавшим COVID. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:49
распространение нового коронавируса
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
схиигумен сергий (николай романов)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, схиигумен сергий (николай романов), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Епархия хочет мирно разрешить ситуацию с монастырем на Урале

16:49 17.06.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Екатеринбургская епархия заявила, что хочет мирно разрешить ситуацию с клириком, отрицавшим COVID.
"Отмечаем, что сложившуюся ситуацию Екатеринбургская епархия предпочла бы разрешить в мирном духе, с христианской любовью в строгом соблюдении канонических правил церкви", - отмечается в сообщении.
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
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Епархия также призвала СМИ не нагнетать обстановку.
"Мы с уважением относимся к работе СМИ и понимаем невозможность обойти молчанием этот конфликт. Однако просим не нагнетать и искусственно не дестабилизировать обстановку в Среднеуральском монастыре чрезмерностью внимания, поскольку информационный шум лишь разогревает горячие головы и забирает то время, которое мы предоставляем заблудшим для пересмотра своей позиции. Выражаем надежду, что деликатность и болезненность этой сугубо внутрицерковной проблемы удержит журналистов от искушения идти на поводу у тех, кто сегодня сознательно вводит в заблуждение представителей СМИ и широкую общественность, сообщая псевдоновости о жизни обители и порою изобретая откровенно надуманные информационные поводы", - говорится в заявлении.
Схиигумен Сергий (Романов)
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Ранее Екатеринбургская епархия лишила схиигумена Сергия права проповедовать. Это произошло после того, как он во время проповеди заявил, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы", и призвал своих прихожан выходить на улицу. Несмотря на запрет, вскоре на YouTube появилось очередное выступление священника, в котором он вновь раскритиковал закрытие храмов "из-за псевдопандемии" коронавируса.
В понедельник состоялось заседание епархиального церковного суда по делу схиигумена Сергия, однако рассмотрение деятельности священника было перенесено на 26 июня из-за того, что он, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание, не ответив на вопросы по существу.
Из-за высказываний клирика на него также было заведено административное дело о распространении заведомо ложной информации, рассмотрение дела судом состоится 23 июня. В случае если вина схиигумена будет доказана, ему грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Песков отреагировал на данные СМИ о "лагере сатаны" уральского клирика
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Распространение нового коронавирусаСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряСхиигумен Сергий (Николай Романов)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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