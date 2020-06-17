Вологодские депутаты проконтролируют работу градостроительных советов

ВОЛОГДА, 17 июн - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Депутаты Законодательного собрания Вологодской области возьмут на контроль работу градостроительных советов области, сообщил спикер областного парламента Андрей Луценко.

С соответствующим предложением к законодателям обратился губернатор области Олег Кувшиннников в ходе ежегодного отчета о деятельности областного правительства перед Законодательным Собранием региона. Парламентарии поддержали эту инициативу.

"Механизм градостроительных советов доказал свою эффективность. Направлен колоссальный объем средств, и важно следить за их расходованием. Уже в ближайшее время депутаты организуют такую работу. Глава региона будет регулярно получать информацию от депутатского корпуса о состоянии строек", - сказал Луценко.

В целом, по его мнению, в 2019 году область выполнила все взятые на себя обязательства. В рейтинге российских регионов по достижению показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц Вологодская область заняла 29 место, что позволило дополнительно привлечь в регион почти один миллиард рублей из федерального бюджета.

Что касается планов на 2020 год, то их серьезно откорректировала пандемия коронавируса. Тем не менее, как отметил Луценко, помощь людям и социальная ответственность власти остается приоритетом.