Вологодские депутаты проконтролируют работу градостроительных советов

ВОЛОГДА, 17 июн - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области возьмут на контроль работу градостроительных советов области, сообщил спикер областного парламента Андрей Луценко.
С соответствующим предложением к законодателям обратился губернатор области Олег Кувшиннников в ходе ежегодного отчета о деятельности областного правительства перед Законодательным Собранием региона. Парламентарии поддержали эту инициативу.
"Механизм градостроительных советов доказал свою эффективность. Направлен колоссальный объем средств, и важно следить за их расходованием. Уже в ближайшее время депутаты организуют такую работу. Глава региона будет регулярно получать информацию от депутатского корпуса о состоянии строек", - сказал Луценко.
В целом, по его мнению, в 2019 году область выполнила все взятые на себя обязательства. В рейтинге российских регионов по достижению показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц Вологодская область заняла 29 место, что позволило дополнительно привлечь в регион почти один миллиард рублей из федерального бюджета.
Что касается планов на 2020 год, то их серьезно откорректировала пандемия коронавируса. Тем не менее, как отметил Луценко, помощь людям и социальная ответственность власти остается приоритетом.
"К сожалению, мы видим, что падают показатели экономики, серьезно пострадали как предприятия, так и семейные бюджеты. В этих условиях наша общая задача – попытаться сохранить достигнутые результаты, восстановить утраченные позиции, обеспечить достойный заработок для наших вологжан и не допустить осложнения эпидситуации. Убежден, что правительство области понимает всю ответственность, которая легла на регион в этих сложных условиях. Есть понимание проблемы, ни один вопрос не остается без контроля", - сказал Луценко.