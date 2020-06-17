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Вологодская область
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Вологодские депутаты проконтролируют работу градостроительных советов
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области возьмут на контроль работу градостроительных советов области, сообщил спикер областного парламента Андрей РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:49
вологодская область
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общество

Вологодские депутаты проконтролируют работу градостроительных советов

16:49 17.06.2020
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© РИА Новости / Роман Галкин / Перейти в фотобанкГород Вологда
Город Вологда
© РИА Новости / Роман Галкин
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ВОЛОГДА, 17 июн - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области возьмут на контроль работу градостроительных советов области, сообщил спикер областного парламента Андрей Луценко.
С соответствующим предложением к законодателям обратился губернатор области Олег Кувшиннников в ходе ежегодного отчета о деятельности областного правительства перед Законодательным Собранием региона. Парламентарии поддержали эту инициативу.
"Механизм градостроительных советов доказал свою эффективность. Направлен колоссальный объем средств, и  важно следить за их расходованием. Уже в ближайшее время депутаты организуют такую работу. Глава региона будет регулярно получать информацию от депутатского корпуса о состоянии строек", - сказал Луценко.
В целом, по его мнению, в 2019 году область выполнила все взятые на себя обязательства. В рейтинге российских регионов по достижению показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц Вологодская область заняла 29 место, что позволило дополнительно привлечь в регион почти один миллиард  рублей из федерального бюджета.
Что касается планов на 2020 год, то их серьезно откорректировала пандемия коронавируса. Тем не менее, как отметил Луценко, помощь людям и социальная ответственность власти остается приоритетом.
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"К сожалению, мы видим, что падают показатели экономики, серьезно пострадали как предприятия, так и семейные бюджеты. В этих условиях наша общая задача – попытаться сохранить достигнутые результаты, восстановить утраченные позиции, обеспечить достойный заработок для наших вологжан и не допустить осложнения эпидситуации. Убежден, что правительство области понимает всю ответственность, которая легла на регион в этих сложных условиях. Есть понимание проблемы, ни один вопрос не остается без контроля", - сказал Луценко.
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