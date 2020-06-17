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Эксперты оценили новый состав Общественной палаты
Включение в новый состав Общественной палаты РФ активных представителей гражданского сектора говорит о том, что вектор ее деятельности будет направлен... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:47
мария бутина
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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мария бутина, павел красноруцкий, алексей зудин, мгимо, общество

Эксперты оценили новый состав Общественной палаты

16:47 17.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Включение в новый состав Общественной палаты РФ активных представителей гражданского сектора говорит о том, что вектор ее деятельности будет направлен преимущественно на решение актуальных проблем общества, в том числе на международном уровне, а также на развитие волонтерской деятельности, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее в пресс-службе ОП РФ сообщили РИА Новости, что определен новый состав палаты, в него вошли Мария Бутина, Екатерина Мизулина, Александр Галушка, Павел Красноруцкий и другие известные личности. На конкурсной основе в ОП РФ прошли 43 человека. Ранее 40 членов палаты были утверждены указом президента России, 84 были избраны региональными общественными палатами. Совместно они будут осуществлять свою деятельность в рамках нового, седьмого состава до 2023 года.
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Кто пришел?

При подборе членов ОП акцент был сделан - с точки зрения и президентской, и региональной квоты - на присутствие не громких имен, а представителей гражданского общества, рассказал доктор политических наук, эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов.
"То есть прослеживается акцент на выбор лиц, которые реально и активно работают в гражданском секторе и занимаются самой разнообразной общественной деятельностью в ее разнообразных сферах - от защиты прав предпринимателей до молодежной политики, волонтерства, защиты прав семей и так далее. Понятно, что это гражданский сектор, близкий к государству и принимающий от него помощь. Хотя, конечно, известные люди тоже в этом списке есть. Я считаю, что новый состав палаты достаточно репрезентативен - он репрезентирует различные ключевые сферы гражданской активности", - пояснил он.
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Интересен новый состав и тем, что в нем оказались много новых людей, в том числе представители региональных палат, отметил директор Центра прикладных исследований и программ, ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов.
"Это люди, которые отработали в общественной палате региона, руководили и пришли в федеральную палату. Это очень здорово. Хорошо то, что попали в палату тоже от регионов и НКО несколько человек, которые прошли в университете Общественной палаты России шестого созыва. Были такие мероприятия, мы молодых условно лидеров обучали, помогали, совершенствовали", - добавил эксперт.
Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин полагает, что из таких громких фамилий, как Бутина, это люди активные, неравнодушные, с большим и сложным жизненным опытом, с характером.
"Это люди, как Красноруцкий, с практическим опытом в конкретных и очень разных областях. Они туда привнесут новые знания, квалификации и компетенции. Это способно реально помочь Общественной палате выполнять свои функции", - сказал он.
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Новые направления

Особенность ОП на данный момент заключается в том, что в ней появляются достаточно специфичные политики, у которых есть именно политическая база, прежде всего, включение в новый состав Бутиной – это некая попытка компенсировать те издержки, которые она понесла на внешнем контуре, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
"Это при том, что международная часть в организации всегда была заужена. Там были массовые перемещения за рубеж, но в основной массе специалистов по международке было немного. Очевидно, что повышается значение вопросов, связанных с новыми медиа или современными коммуникациями. Десантирование туда той же самой дочери Мизулиной это как раз пример такой инкорпорации", - добавил он.
По его словам, сейчас, судя по всему, в палате происходит некоторое усиление в той или иной степени международной и гражданской составляющих.
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"В последнее время у ОП была ставка на социально-экономическую составляющую, сейчас, судя по всему, будет попытка нащупать международно-правозащитную, правозащитную в целом. Там также происходит усиление волонтерства – это определенный тренд в российском политическом поле. Особенно с учетом коронавируса и того, что с ним связано. Поэтому эти направления будут расширяться", - пояснил эксперт.
В свою очередь Слатинов сказал, что, по его ощущениям, деятельность ОП будет вестись в двух направлениях: первое - новый состав постарается помогать развитию гражданского сектора в РФ, палата окажется в центре государственной политики по поддержке гражданского сектора.
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"И второй момент. Согласно закону об общественном контроле, который у нас принят и действует, Общественная палата - это ключевое звено в осуществлении общественного контроля за деятельностью органов государственной власти. Речь идет о функционировании общественных советов при органах госвласти, различных экспертных советов, комиссий. Мне кажется, это будет второе ключевое направление в работе Общественной палаты, которое будет задавать его и для региональных Общественных палат", - уточнил он.
Кроме этого, по мнению Зудина, деятельность палаты будет направлена в большей степени в практические дела.
"Общественная палата и раньше занималась актуальными проблемами, и приход этих людей говорит о том, что эта традиция заниматься актуальными для общества проблемами она будет и дальше продолжена", - подчеркнул он.
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Мария БутинаПавел КрасноруцкийАлексей ЗудинМГИМООбщество
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