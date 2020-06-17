Эксперты оценили новый состав Общественной палаты

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Включение в новый состав Общественной палаты РФ активных представителей гражданского сектора говорит о том, что вектор ее деятельности будет направлен преимущественно на решение актуальных проблем общества, в том числе на международном уровне, а также на развитие волонтерской деятельности, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее в пресс-службе ОП РФ сообщили РИА Новости, что определен новый состав палаты, в него вошли Мария Бутина , Екатерина Мизулина, Александр Галушка Павел Красноруцкий и другие известные личности. На конкурсной основе в ОП РФ прошли 43 человека. Ранее 40 членов палаты были утверждены указом президента России, 84 были избраны региональными общественными палатами. Совместно они будут осуществлять свою деятельность в рамках нового, седьмого состава до 2023 года.

Кто пришел?

При подборе членов ОП акцент был сделан - с точки зрения и президентской, и региональной квоты - на присутствие не громких имен, а представителей гражданского общества, рассказал доктор политических наук, эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов

"То есть прослеживается акцент на выбор лиц, которые реально и активно работают в гражданском секторе и занимаются самой разнообразной общественной деятельностью в ее разнообразных сферах - от защиты прав предпринимателей до молодежной политики, волонтерства, защиты прав семей и так далее. Понятно, что это гражданский сектор, близкий к государству и принимающий от него помощь. Хотя, конечно, известные люди тоже в этом списке есть. Я считаю, что новый состав палаты достаточно репрезентативен - он репрезентирует различные ключевые сферы гражданской активности", - пояснил он.

Интересен новый состав и тем, что в нем оказались много новых людей, в том числе представители региональных палат, отметил директор Центра прикладных исследований и программ, ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов

"Это люди, которые отработали в общественной палате региона, руководили и пришли в федеральную палату. Это очень здорово. Хорошо то, что попали в палату тоже от регионов и НКО несколько человек, которые прошли в университете Общественной палаты России шестого созыва. Были такие мероприятия, мы молодых условно лидеров обучали, помогали, совершенствовали", - добавил эксперт.

Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин полагает, что из таких громких фамилий, как Бутина, это люди активные, неравнодушные, с большим и сложным жизненным опытом, с характером.

"Это люди, как Красноруцкий, с практическим опытом в конкретных и очень разных областях. Они туда привнесут новые знания, квалификации и компетенции. Это способно реально помочь Общественной палате выполнять свои функции", - сказал он.

Новые направления

Особенность ОП на данный момент заключается в том, что в ней появляются достаточно специфичные политики, у которых есть именно политическая база, прежде всего, включение в новый состав Бутиной – это некая попытка компенсировать те издержки, которые она понесла на внешнем контуре, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

"Это при том, что международная часть в организации всегда была заужена. Там были массовые перемещения за рубеж, но в основной массе специалистов по международке было немного. Очевидно, что повышается значение вопросов, связанных с новыми медиа или современными коммуникациями. Десантирование туда той же самой дочери Мизулиной это как раз пример такой инкорпорации", - добавил он.

По его словам, сейчас, судя по всему, в палате происходит некоторое усиление в той или иной степени международной и гражданской составляющих.

"В последнее время у ОП была ставка на социально-экономическую составляющую, сейчас, судя по всему, будет попытка нащупать международно-правозащитную, правозащитную в целом. Там также происходит усиление волонтерства – это определенный тренд в российском политическом поле. Особенно с учетом коронавируса и того, что с ним связано. Поэтому эти направления будут расширяться", - пояснил эксперт.

В свою очередь Слатинов сказал, что, по его ощущениям, деятельность ОП будет вестись в двух направлениях: первое - новый состав постарается помогать развитию гражданского сектора в РФ, палата окажется в центре государственной политики по поддержке гражданского сектора.

"И второй момент. Согласно закону об общественном контроле, который у нас принят и действует, Общественная палата - это ключевое звено в осуществлении общественного контроля за деятельностью органов государственной власти. Речь идет о функционировании общественных советов при органах госвласти, различных экспертных советов, комиссий. Мне кажется, это будет второе ключевое направление в работе Общественной палаты, которое будет задавать его и для региональных Общественных палат", - уточнил он.

Кроме этого, по мнению Зудина, деятельность палаты будет направлена в большей степени в практические дела.